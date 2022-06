Troiță dedicată mărturisitorilor din temnițele comuniste sfințită la Penitenciarul Botoșani

Duminică, 5 iunie, la Penitenciarul Botoșani a avut loc sfințirea unei troițe realizate în amintirea celor care au suferit în închisorile comuniste, în perioada 1952‑1964. Slujba de binecuvântare a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor format din preoți capelani ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și din clerici din oraș.

„Troița Martirilor”, așa cum este denumită de către cei care au realizat‑o, se află în curtea exterioară a penitenciarului și a fost ridicată „în memoria celor ce au pătimit în închisoare la Botoșani, în perioada 1952‑1964, pentru idealuri de dreptate, adevăr și credință sfântă”, potrivit comunicatului de presă transmis de instituție.

La eveniment au mai fost prezenți directorii care au condus această unitate în ultimii 30 de ani, reprezentanți ai autorităților locale, ai instituțiilor de ordine publică, ai Armatei Române, precum și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor. Tot duminică a avut loc și o prelegere, susținută de prof. dr. Iulian Nechifor, specialist în istorie, care a evocat cu o mare încărcătură emoțională câteva momente din istoria acestui loc.

După alocuțiunile rostite de profesorul invitat, de părintele Florin Smarandi, coordonatorul clericilor din ANP, și părintele capelan Florin Lucian Marcu, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a rostit un cuvânt de binecuvântare și de felicitare pentru jertfa adusă celor care au pătimit în închisoare, afirmând totodată că apropierea omului de credință în momente dificile aduce foarte multă lumină: „Am cunoscut multe persoane care au trecut în perioada anilor ’50‑’60 prin închisorile acelui timp, ce‑i drept, mai mult din tagma noastră preoțească, dar și dincolo de ea, dar la cei din tagma preoțească am observat trei lucruri: aveau puterea iertării pentru tot ceea ce li s‑a întâmplat acolo, îi îndemnau pe cei din jur să nu se răzbune pentru ceea ce ei sau frații lor au avut de pătimit acolo și, în al treilea rând, aveau o capacitate uimitoare de a trece cu vederea peste clipele negre pe care le‑au trăit acolo, și aș aminti de unele momente frumoase, încât unul dintre ei spunea adesea că «mi‑e dor de Târgu Ocna!», pentru că acolo a reușit să trăiască în adâncime, poate mai mult decât noi - cei din așa-numita libertate - taina credinței. Își aduceau aminte chiar de unele cadre care înfruntau ordinele superiorilor și găseau spații și timp pentru a intra în legătură cu deținuții și a le mai ușura cât de cât viața, atunci când aveau această posibilitate. Felicit conducerea penitenciarului, pe părintele Florin Marcu pentru toată lucrarea creștinească împlinită la capela închisorii, unde am slujit și eu de câteva ori și unde m‑am întâlnit și am discutat cu anumiți ostenitori din această unitate”.

După ce a stropit crucea de lemn cu apă sfințită, Înaltpreasfinția Sa a oferit diplome și distincții celor care au sprijinit construirea troiței. Astfel, pr. capelan Florin Marcu și col. (r) Cristian Irimie, fost director al închisorii în perioada 2016‑2021, au primit cea mai mare distincție a mitropoliei, „Crucea Moldavă” , iar col. (r) Viorel Paraschiv, col. (r) Paul Marius Hliban, col. (r) Cristina Mirela Livadariu (post-mortem n.r.), col. (r) Adrian Bahmătă și comisarul-șef de poliție penitenciară Daniel Dumitru Pînzariu, actualul director, au primit Crucea „Sfântul Ierarh Dosoftei” pentru mireni. Totodată, câțiva angajați ai unității au fost răsplătiți cu distincții de vrednicie, iar conducerea Penitenciarului Botoșani a oferit diplome de gratitudine celor ce au conferențiat, precum și unor lucrători din penitenciar, pentru implicarea în organizarea evenimentului.

La sfârșit, ierarhul și cei prezenți au vizitat capela închisorii.