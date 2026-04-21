Troiță ridicată în memoria mamelor cu mulți copii

În Duminica a 2‑a după Paști (a Sfântului Apostol Toma), Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Arhidiacon Ștefan”-Frunziș, Protopopiatul Iași III, cu prilejul sfințirii unei troițe ridicate în memoria a unsprezece mame cu mulți copii, mutate la Domnul.

Sute de credincioși din comuna Mironeasa și din împrejurimi s‑au adunat în dimineața zilei de duminică, 19 aprilie 2026, la Parohia Frunziș, pentru a participa la Sfânta Liturghie săvârșită de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a explicat cum putem dobândi pacea și bucuria: „Domnul Hristos, când S‑a arătat Apostolilor, le‑a spus, printre altele, două lucruri: «Pace vouă!» și «Bucurați‑vă!» Acestea sunt cele două daruri cu care Dumnezeu binecuvântează viața oamenilor: pacea și bucuria. Oare există ceva mai mare decât pacea? [...] Iar dacă omul are pace, are și bucurie. Viața este grea, are încercările ei, dar cât de frumos este atunci când ai parte și de bucurii! Să te bucuri că vezi pe cineva drag, că pruncii tăi învață bine la școală, de ploaia căzută în ogradă, care face să rodească livada și grădina, sau de bucuria că te‑ai însănătoșit după boală. Pentru ca omul să aibă pace și bucurie, trebuie să fie om al lui Dumnezeu. Nu poți trăi fără Dumnezeu și să ai pace adevărată. Omul fără Dumnezeu este frământat, agitat, nemulțumit; cârtește neîncetat. Omul credincios se roagă dimineața, spune o rugăciune înainte și după masă, mulțumind lui Dumnezeu. Seara, iarăși, își face timp pentru câteva clipe de rugăciune. Duminica vine la Sfânta Liturghie, încearcă să nu‑i înșele pe ceilalți, iar femeile nasc copiii cu care le‑a binecuvântat Dumnezeu și îi cresc frumos, în frică de Dumnezeu și cu rușine față de oameni. Iată ce înseamnă omul credincios, care are parte, asemenea dumneavoastră, de Paști, de pace și de bucurie. Să ne ajute Dumnezeu, să ne dăruiască multă răbdare în viață, spor în casă și, mai presus de toate, pace și bucurie în Duhul Sfânt”.

După Sfânta Liturghie, a urmat slujba de binecuvântare a noii troițe. Despre acest demers, părintele paroh Antonie Rafael Ungureanu a declarat: „Acest monument, ridicat la Frunziș, este un semn de prețuire și recunoștință față de mamele cu mulți copii - adevărate eroine ale neamului nostru. Într‑o lume în care jertfa, răbdarea și dăruirea sunt tot mai puțin înțelese, acest loc aduce în lumină dragostea tăcută a mamelor care au crescut, au ocrotit și au format generații. Prin acest monument reafirmăm faptul că mama nu este doar dătătoare de viață, ci și ziditoare de suflete, sprijin al familiei și temelie a societății”.

Pentru munca depusă la ridicarea troiței, părintele paroh Antonie Rafael Ungureanu a primit distincția „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv”.