Ultima seară a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor

La Biserica Parcul Domeniilor‑Cașin din București, Paraclis Patriarhal, în această seară, 25 ianuarie 2026, Săptămâna (Octava) de rugăciune pentru unitatea creștinilor a luat sfârșit. La eveniment a participat delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, însoțit de părintele arhimandrit Augustin Coman, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Administrației Patriarhale. De asemenea, au fost prezenți și reprezentanți ai altor Biserici și confesiuni creștine din București.

Reîntâlnirea reprezentanților diferitelor Biserici creștine a început odată cu sunetul răsunător al clopotelor sfântului lăcaș bucureștean, care a anunțat deschiderea evenimentului. A urmat meditația duhovnicească rostită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, care a vorbit celor prezenți despre versetul paulin din Epistola către Efeseni (4, 4), care reliefează tema acestui an.

„Această comunitate apostolică veche ne amintește că, în ciuda suferințelor și a provocărilor istorice, unitatea nu este un ideal abstract, ci o realitate trăită în Duhul Sfânt. Noi suntem încredințați că, în contextul actual al societății noastre, atât de fragmentat și divizat, este nevoie de multă rugăciune și acțiune pentru unitate și solidaritate. Lumea noastră poartă încă cicatrici adânci ale dezbinării, care, fără rugăciune și fără ajutorul lui Dumnezeu, duc la o creștere tot mai alarmantă a neînțelegerii, dar și a sentimentului de deconectare spirituală. [...] Aceasta nu trebuie să fie doar o declarație anuală, o promisiune a lunii ianuarie, ci trebuie să devină o misiune de a înfrunta dezbinarea cu curaj, de a înfrunta indiferența cu compasiune, de a aduce vindecare acolo unde au existat răni. În această seară, privim spre viitor. Chiar dacă octava de rugăciune se încheie, misiunea noastră continuă. Bucureștiul are nevoie de o mărturie creștină unită, capabilă să ofere speranță într‑o lume fragmentată”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, slujba Vecerniei a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de slujitorii parohiei bucureștene, dintre care îl amintim pe părintele paroh Gabriel Cazacu.

La final, preotul dr. Nevsky Everett, din cadrul Bisericii Anglicane, a rostit un cuvânt care a încheiat această Săptămână a rugăciunii pentru unitatea creștinilor.

„Sfântul Pavel ne descrie procesul de maturizare a lui Hristos, de a deveni din ce în ce mai mult asemănători cu El, de a accepta ceea ce urmează să devenim și de a lăsa în urmă copilăria noastră. (...) Noi ne opunem acestui proces de maturizare, ne ținem de obiceiurile noastre copilărești, îmbrățișăm lucrurile care ne fac să ne simțim confortabil și nu reușim să privim dincolo de noi înșine și să creștem în iubire. Biserica ar trebui să fie locul în care să acceptăm frumusețea iubirii și a slujirii, căci numai prin iubire și slujire vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu”, a spus preotul anglican.

Această duminică a marcat încheierea Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor din București, desfășurată în perioada 18‑25 ianuarie 2026.