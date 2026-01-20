Un centru multifuncțional pentru copii va fi construit în Arhiepiscopia Sibiului

Arhiepiscopia Sibiului a anunţat într‑o conferinţă de presă organizată luni, 19 ianuarie, lansarea proiectului de construire şi dotare a unui centru multifuncțional pentru activităţi sportive şi educative. Centrul va fi construit cu finanţare europeană şi va fi destinat activităţilor cu copiii din grupuri vulnerabile.

Conferinţa de presă a avut loc Centrul Social Catedral „Sfânta Treime” din Sibiu, unde au fost prezenţi pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, doamna Claudia Costea, consilierul financiar al Arhiepiscopiei Sibiului, domnul arhitect Vladimir Grigorov, invitați și membri ai presei sibiene, informează Mitropolia Ardealului.

Cuvântul de bun-venit a aparţinut pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, care a transmis celor prezenţi binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

„Acest proiect se înscrie pe linia activităților social‑filantropice pe care Arhiepiscopia Sibiului le‑a dezvoltat și în trecut și continuă să le dezvolte, pentru că, pe lângă slujirea liturgică, pe lângă slujirea spirituală și duhovnicească, Biserica este implicată în societate și prin grija față de oameni, grija față de copii, grija față de tineri, mai cu seamă faţă de cei care se află în categoriile vulnerabile. Ne exprimăm speranța că acest proiect, dincolo de clădirea propriu‑zisă care va fi edificată, contează în primul rând prin grija față de oameni, prin grija față de copii şi prin programele educative care se vor implementa acolo împreună cu programele sportive. Ne exprimăm nădejdea să fie un sprijin concret pentru copiii din categoriile vulnerabile, să sprijine integrarea acestora acolo unde este cazul şi să prevină abandonul școlar”, a spus pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

Activităţi sportive şi educative

Centrul multifuncțional cu dotări sportive și culturale va fi destinat copiilor vulnerabili din zone izolate sau dezavantajate din municipiul Sibiu și zonele limitrofe rurale, pentru furnizarea unui grup țintă de 270 de copii, dintre care 30 de etnie romă, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar, a unor activități sociale, culturale, educaționale și sportive, în scopul scoaterii copilului din sărăcie, indiferent de mediul de proveniență și îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor la servicii de calitate în comunitate.

Proiectul se va implementa pe o perioada de 48 de luni, în perioada 1 decembrie 2025 - 30 noiembrie 2029.

„Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurenţiu pentru susținerea necondiționată în scrierea și implementarea acestui proiect. Proiectul «Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii» este un proiect cu fonduri europene, prin Programul de Incluziune și Demnitate Socială, Prioritatea 05 - Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și excluziune socială și ceilalți copii. Este un proiect care își propune construirea unui centru cu dotări sportive și culturale și implementarea de activități pentru copiii provenind din medii vulnerabile din Sibiu și din zonele limitrofe”, a spus doamna Claudia Costea, managerul de proiect.

Centrul va fi ridicat în municipiul Sibiu, pe un teren aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Sibiului, valoarea proiectului fiind de 12.284.315,79 RON, din care suma de 10.771.118,78 RON este asigurată prin fonduri europene nerambursabile.