Un nou policandru pentru Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș

Un nou policandru pentru Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș

Data: 09 Feb 2026

Credincioșii din municipiul Curtea de Argeș și‑au îndreptat pașii, duminică, 8 februarie, către noua Catedrală Arhiepiscopală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din această zi, lăcașul a fost împodobit cu un policandru de valoare artistică și simbolică deosebit de importantă pentru eparhie. Noul policandru poartă însemne inspirate din vechea catedrală voievodală, ctitoria Sfântului Voievod Neagoe Vodă Basarab, evidențiind astfel continuitatea spirituală și istorică a acestui loc. Policandrul a fost realizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, ca expresie a grijii pastorale și a dorinței de a îmbogăți patrimoniul liturgic al catedralei. Prin această realizare, se întărește legătura dintre trecut și prezent, dintre moștenirea voievodală și slujirea arhierească de astăzi, noua catedrală devenind un spațiu în care tradiția, credința și identitatea națională se întâlnesc în mod armonios, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro.

 

