Veșmânt de har pentru o biserică bucureșteană

La capătul unui îndelungat efort de zidire și înfrumusețare, biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Titan din Protoieria Sector 3 Capitală a îmbrăcat veșmântul luminos al sfințeniei prin slujba târnosirii săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. Sfințirea lăcașului de cult, dar și cea a unei frumoase racle, au avut loc în Duminica a 22-a după Rusalii, 2 noiembrie 2025.

Alături de Episcopul-vicar patriarhal, la slujba de târnosire a lăcașului de închinare și la Sfânta Liturghie care a urmat s-a rugat un ales sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte: părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Administrației Patriarhale; părintele Ștefan Zară, consilier eparhial la Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor și slujitor al bisericii; părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ-bisericesc; părintele Constantin-Sergiu Nicolaescu și părintele Iustin Manta, inspectori eparhiali la același sector; părintele Florin Busuioc, protopop al Protoieriei Sector 3 Capitală; părintele paroh Nicolae Fieraru, precum și alți clerici.

După slujba de târnosire, ierarhul a oficiat și slujba de sfințire a raclei ce adăpostește fragmente din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Sfintei Mucenițe Fotini Samarineanca, Sfântului Justin Martirul și Filosoful și Sfântului Columba al Ionei.

Ierarhul a rostit apoi un bogat cuvânt de învățătură în care a evidențiat necesitatea împodobirii bisericilor cu icoane și obiecte alese, astfel încât frumusețea lor să reflecte slava netrecătoare din Împărăția lui Dumnezeu: „Cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am târnosit această sfântă biserică înălțată spre evlavioasa pomenire a praznicului Adormirii Maicii Domnului și a Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, făcătorul de minuni. De asemenea, s-a sfințit și racla care adăpostește moaștele celor patru sfinți, care reprezintă, pentru parohia dumneavoastră, o mare binecuvântare. În orice biserică, atunci când comunitatea creștinilor se adună laolaltă, ea se roagă împreună cu sfinții zugrăviți pe pereți și cu toți sfinții. Dar prezența sfinților în mijlocul unei comunități prin cinstitele lor moaște este o binecuvântare deosebită și, de aceea, și evenimentul sfințirii raclei este de o importanță la fel de mare ca sfințirea acestei biserici care, cu atâtea eforturi și în condiții economice deosebit de grele, a fost înălțată și atât de frumos împodobită cu pictură deosebită și cu mobilier frumos sculptat. Aceste lucruri arată că formați o parohie care iubește frumosul ca expresie a vieții netrecătoare din Împărăția cerurilor. Încă de la începuturile ei, biserica creștină a fost zugrăvită cu picturi, cu icoane, așa cum ne mărturisesc catacombele din secolele al doilea și al treilea, iar lucrul acesta s-a făcut pentru ca locul în care creștinul se roagă să îl ajute să își închipuie, prin mijlocirea lucrurilor materiale, trecătoare, cât de frumoase și mai presus de minte sunt frumusețile cele de negrăit din Împărăția cerurilor. Sfântul Apostol Pavel, care a fost răpit până la al treilea cer, mărturisește că a văzut lucruri de nerostit. De aceea împodobim bisericile cu picturi și cu mozaicuri, veșmintele sunt de asemenea ca veșmintele de lumină ale îngerilor, iar Sfânta Masă și toate obiectele sfinte din biserică sunt frumoase nu pentru că Biserica ar cultiva luxul, ci Biserica promovează această învățătură veche astfel încât, prin mijlocirea acestor lucruri, să fie preaslăvit Dumnezeu Cel din ceruri, Iisus Hristos, Fiul Său, Preasfântul Duh, Maica Domnului și toți sfinții. În rugăciunea care s-a citit după ce biserica a fost sfințită pe dinafară, ați auzit că tradiția aceasta vine din lumea Vechiului Testament, unde Dumnezeu i-a cerut lui Moise să împodobească atât Cortul Mărturiei, cât și Chivotul Legii cu asemănări ale realităților cerești, adică broderii ce îi închipuiau pe sfinții îngeri, ocrotitorii cortului sfânt. Iată că Dumnezeu, Care ne poruncește să nu ne facem idoli ciopliți, ne poruncește în același timp să folosim lucrurile cele mai prețioase din lumea aceasta, aducându-le ca jertfă Celui care ni le-a dăruit sub forma acestor frumoase închipuiri ale lucrurilor care există în cer. Prin întruparea Mântuitorului, Dumnezeu Însuși S-a făcut văzut. (...) De aceea, încă de la început Biserica L-a reprezentat prin icoane pe Dumnezeu în Persoana Fiului Său Care S-a făcut om”.

Ordine și distincții bisericești

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a oferit distincții, din partea Părintelui Patriarh Daniel, tuturor celor care au sprijinit lucrările de edificare și împodobire a bisericii. Astfel, rangul de iconom stavrofor a fost oferit părintelui paroh Nicolae Fieraru și părintelui coslujitor Ionuț Vasile Paragină, în timp ce Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici a fost acordat părintelui coslujitor Ștefan Zară, consilier eparhial. Diploma Omagială 2025 – Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române, cu medalie, a fost oferită părintelui Dragoș-Florin Căprioru de la Parohia Rodica Moșoiu din Protoieria Sector 2 Capitală. Ierarhul a mai oferit Ordinul „Maica Domnului Oranta” pentru mireni lui Cristian Sindie, Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni lui Sorin-Cristinel Voicu, iar Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru mireni Olgăi-Rossana Ștefan, Alinei Găină și lui Dan-Eugen Anghel. Au primit Ordinul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor” pentru mireni: Manuel-Florin Gârbea, Florin Căprioru, Mihai Novăcescu, Margareta Domițan, Vasile Băjenaru, familia Ion și Gheorghița Bălașa, Mihai Sibișeanu și Corina Stănescu. Nu în ultimul rând, Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a fost acordată Consiliului parohial al Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”-Titan, în timp ce Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului a fost oferită Comitetului parohial al acestei parohii.