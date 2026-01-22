Vicepreședintele Camerei Deputaților în vizită oficială la Reședința Mitropoliei Basarabiei

Data: 22 Ianuarie 2026

Miercuri, 21 ianuarie 2026, Reședința Mitropoliei Basarabiei din Chișinău a fost gazda unei vizite oficiale din partea unei delegații de la București. Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a primit vizita domnului Adrian Felician Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților a Parlamentului României, însoțit de Lavinia Felicia Năstase și de Claudiu‑Ion Chelcea, secretar I al Ambasadei României în Republica Moldova.

Întâlnirea s‑a desfășurat într‑un cadru deschis și constructiv, fiind prilej pentru un amplu schimb de idei privind viața și activitatea Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia, realizările pastorale, misionare, sociale și edilitare din ultimii ani, precum și provocările actuale cu care se confruntă comunitățile românești dintre Prut și Nistru, subiecte care au fost prezentate de către arhidiaconul Iurie Saganovschi, secretar al Cabinetului mitropolitan.

Un accent aparte a fost pus pe sprijinul constant și concret oferit de instituțiile statului român Mitropoliei Basarabiei, dar și Republicii Moldova, în contextul parcursului său european, precum și pe rolul Bisericii ca factor de stabilitate, coeziune socială și responsabilitate publică. De asemenea, discuțiile au vizat relația dintre Mitropolia Basarabiei și actuala guvernare de la Chișinău, fiind subliniate angajamentele și eforturile reciproce pentru promovarea păcii sociale, a solidarității și a binelui comun.

În cadrul dialogului, vicepreședintele Camerei Deputaților și‑a exprimat disponibilitatea de a acționa ca liant între autoritățile de la București și Mitropolia Basarabiei, în vederea bunei desfășurări a proiectelor comune și a întăririi legăturilor spirituale, culturale și identitare dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului.

Ca semn de apreciere pentru activitatea pastorală desfășurată și pentru contribuția deosebită la păstrarea și promovarea valorilor culturale, spirituale și identitare românești în Basarabia, domnul Adrian Felician Cozma a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Petru o diplomă de apreciere.

La rândul său, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit pentru vizita de curtoazie și pentru sprijinul considerabil acordat de autoritățile de la București Mitropoliei Basarabiei, precum și pentru grija constantă față de comunitățile și întreaga societate basarabeană. Gânduri de recunoștință au fost adresate și Ambasadei României în Republica Moldova, evidențiind colaborarea apropiată și sprijinul instituțional permanent.

La finalul întâlnirii, Înaltpreasfințitul Părinte Petru i‑a oferit domnului vicepreședinte Adrian Felician Cozma o carte despre istoria Mitropoliei Basarabiei și o icoană cu Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt, ca semn de prețuire și ca binecuvântare, spre a‑i fi ocrotitor și povățuitor în activitatea sa.