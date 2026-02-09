Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vizită arhierească într‑o parohie din Caraș‑Severin

Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 09 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a vizitat duminică, 8 februarie, Parohia Mehadica, Protopopiatul Băile Herculane, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în Biserica „Nașterea Maicii Domnului”. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Au participat autorități locale, credincioși din parohie, printre care numeroși copii și tineri îmbrăcați în costume populare.

La final, părintele paroh Iosif Szala i‑a dăruit Părintelui Episcop Lucian, din partea comunității, un omofor și un epitrahil, iar părintele protopop Iosif Frenț i‑a oferit ierarhului, la împlinirea a 20 de ani de când a fost ales Episcop al Caransebeșului, un buchet de flori, reprezentând recunoștința tuturor clericilor și credincioșilor din Eparhia Banatului de Munte.

„Dumnezeu să ne ajute să fim mereu aproape unii de alții, să‑i cercetăm pe toți credincioșii și preoții din Episcopia noastră, pentru că se cuvine ca periodic să‑i vizităm pe toți și să slujim în toate bisericile, filiile, mănăstirile și schiturile din județul Caraș‑Severin. Îl rugăm pe Domnul să ne dăruiască sănătate și putere ca să ne facem slujba deplin, să ducem la bun sfârșit misiunea încredințată și să ne ajute să fim mereu aproape de toți oamenii, pentru că într‑adevăr, credincioșii așteaptă din partea noastră o rugăciune și un cuvânt de învățătură”, a spus PS Părinte Episcop Lucian.

Biserica parohială din Mehadica a fost zidită în anii 1769‑1771, cu contribuția credincioșilor. Sfințirea sfântului lăcaș s‑a făcut în 1796 de către Episcopul Vârșețului, Iosif Ioanovici Șacabent.

