Vizită arhierească la Parohia Fratelia din Timișoara

Știri
Data: 31 Martie 2026

În Duminica a cincea din Postul Mare, 29 martie, slujitorii și credincioșii Parohiei Fratelia din Timișoara au trăit un moment de bucurie și binecuvântare. În mijlocul lor s‑a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a participat la Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a amintit că Mântuitorul Hristos urca spre Ierusalim din cetatea Ierihon, un oraș situat sub nivelul mării, simbol al coborârii omului în adâncurile păcatului și ale slăbiciunilor firii. Ierarhul a arătat că acest urcuș, dincolo de hotarele pământești, este unul duhovnicesc, care dezvăluie drumul Crucii, calea jertfei și a slujirii pentru mântuirea lumii. Amintind de vestirea pătimirilor Domnului ucenicilor, ierarhul a subliniat că adevărata înălțare duhovnicească se află în slujire.

 

