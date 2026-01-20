Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vizită arhierească la Parohia Timișoara Dacia

Data: 20 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a poposit duminică, 18 ianuarie, în mijlocul credincioșilor Parohiei Dacia din orașul Timișoara. Chiriarhul a fost întâmpinat în pridvorul bisericii parohiale de către preoți și credincioși, imediat după slujba Utreniei. În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Ioan a stăruit asupra Evangheliei duminicale, despre minunea vindecării celor zece leproși( Luca 17, 12-19).

„Evanghelia cu cei zece leproși este o lecție despre ascultare, mulțumire, recunoștință și încredere deplină în Dumnezeu. Aceste aspecte ne așază pe cărarea smereniei, care ne duce la porțile Raiului”, a spus Părintele Mitropolit Ioan.

În finalul cuvântării, Înaltpreasfințitul Părinte a prezentat două lucrări: „Trandafirul dintre spini” și „Taina din Peștera Betleemului” .

Bucuria Sfintei Liturghii a fost deplină și prin numărul mare de credincioși și copii care s‑au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul parohial „Theofora Dacica Timisiensis”, condus de preotul Florin Ionuț Filip. La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a mulțumit credincioșilor din această parohie pentru deosebita primire și pentru susținerea cazurilor sociale din Eparhia Timișoarei.

Preotul paroh Zaharia Pereș și‑a exprimat recunoștința pentru dragostea părintească arătată de Înaltpreasfinția Sa în susținerea acestei parohii și a oferit ierarhului, în dar, un set de sfinte vase, spre a fi dăruite unei parohii cu nevoi materiale.

 

