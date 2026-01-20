Vizită arhierească la Parohia Timișoara Dacia

Data: 20 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a poposit duminică, 18 ianuarie, în mijlocul credincioșilor Parohiei Dacia din orașul Timișoara. Chiriarhul a fost întâmpinat în pridvorul bisericii parohiale de către preoți și credincioși, imediat după slujba Utreniei. În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit Ioan a stăruit asupra Evangheliei duminicale, despre minunea vindecării celor zece leproși( Luca 17, 12-19).

„Evanghelia cu cei zece leproși este o lecție despre ascultare, mulțumire, recunoștință și încredere deplină în Dumnezeu. Aceste aspecte ne așază pe cărarea smereniei, care ne duce la porțile Raiului”, a spus Părintele Mitropolit Ioan.

În finalul cuvântării, Înaltpreasfințitul Părinte a prezentat două lucrări: „Trandafirul dintre spini” și „Taina din Peștera Betleemului” .

Bucuria Sfintei Liturghii a fost deplină și prin numărul mare de credincioși și copii care s‑au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul parohial „Theofora Dacica Timisiensis”, condus de preotul Florin Ionuț Filip. La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a mulțumit credincioșilor din această parohie pentru deosebita primire și pentru susținerea cazurilor sociale din Eparhia Timișoarei.

Preotul paroh Zaharia Pereș și‑a exprimat recunoștința pentru dragostea părintească arătată de Înaltpreasfinția Sa în susținerea acestei parohii și a oferit ierarhului, în dar, un set de sfinte vase, spre a fi dăruite unei parohii cu nevoi materiale.