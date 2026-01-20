Festivitatea de premiere a proiectului „Biserica - locul unde cerul atinge pământul”

Data: 20 Ianuarie 2026

La biserica Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari din Capitală va avea loc joi, 22 ianuarie 2026, festivitatea de premiere a elevilor care au participat la proiectul educațional „Biserica - locul unde cerul atinge pământul”, desfășurat în perioada 1 decembrie 2025 ‑ 8 ianuarie 2026, la Școala Gimnazială nr. 56, din sectorul 2 al Capitalei. Proiectul se înscrie în cadrul activităților educative, organizate la instituția de învățământ, dedicate valorilor creștine și patrimoniului spiritual și cultural al poporului român.

În cadrul acestui concurs au fost realizate 19 machete de biserici, la care au participat 70 de elevi din ciclul gimnazial, lucrările fiind rezultatul muncii, imaginației și implicării constante a copiilor, îndrumați cu atenție de profesorii lor.

Activitatea a urmărit stimularea creativității, a spiritului de echipă și a înțelegerii rolului Bisericii în viața comunității și a credincioșilor.

Lucrările elevilor au fost evaluate de o comisie formată din: prof. univ. dr. Tiberiu Catalina - Universitatea Tehnică de Construcții București; prof. Cristina Radu ‑ director Școala Gimnazială nr. 56; și diac. Marius Oblu - Parohia Iancu Vechi‑Mătăsari.

Premiile concursului sunt oferite cu sprijinul Ordinului Auditorilor Energetici din România (OAER) și al Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari, parteneri care au susținut această inițiativă educațională și culturală.

Proiectul a fost inițiat și coordonat de profesor dr. Ciprian‑Lucian Lazăr, profesor de religie la Școala Gimnazială nr. 56, care a urmărit prin această activitate „apropierea elevilor de valorile credinței, de frumusețea și tainele lăcașului de cult și de importanța bisericii ca spațiu al întâlnirii dintre om și Dumnezeu”.

Expoziția de machete poate fi vizionată miercuri și joi (21‑22 ianuarie) și în biserica Parohiei Iancu Vechi‑Mătăsari, oferind comunității prilejul de a descoperi aceste creații ale elevilor și de a celebra efortul și talentul participanților, ne‑a transmis diac. Marius Oblu.