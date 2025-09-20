Vizite pastorale în Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord

În perioada 12-16 septembrie 2025, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat într-o amplă misiune pastoral-misionară în sud-vestul Regatului Suediei, aducând binecuvântare și întărire duhovnicească credincioșilor români, suedezi și altor creștin-ortodocși din această parte a Scandinaviei.

Vineri, 12 septembrie, ierarhul a vizitat comunitatea ortodoxă româno-suedeză din Göteborg, unde a săvârșit Taina Sfântului Maslu în biserica paraclisului Episcopal „Pogorârea Duhului Sfânt și Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Potirul Nesecat și Soborul Sfinților Mitropoliți ai Moldovei”. La finalul slujbei, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, aducând mângâiere și întărire sufletească celor prezenți.

Sâmbătă, 13 septembrie, Preasfințitul Părinte Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în biserica ortodoxă sârbă „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din orașul Halmstad. Cu acest prilej, ierarhul român a dăruit comunității sârbești o raclă ce adăpostește veșmântul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, oferit de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În zorii zilei, racla a fost primită cu bucurie de către Înaltpreasfințitul Părinte Dositei, Mitropolitul ortodox sârb al Scandinaviei, înconjurat de un numeros sobor de clerici și credincioși, fiind așezată spre închinare în biserică. După săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii, Preasfințitul Părinte Macarie i-a oferit Mitropolitului Dositei un set de engolpioane, între care și Ordinul „Crucea Nordului”, în semn de prețuire frățească. În continuare, cei doi ierarhi au binecuvântat temelia noii biserici din Halmstad, închinată Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

De praznicul Înălțării Sfintei Cruci, duminică, 14 septembrie, Preasfințitul Părinte Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de un sobor de preoți și diaconi, în biserica parohială „Înălțarea Sfintei Cruci și Sfinții Ierarhi Mărturisitori Iosif din Maramureș și Sigfrid de Växjö”. La momentul rânduit, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre puterea Sfintei Cruci, îndemnând credincioșii să rămână statornici în credință și în rugăciune.

Cu această ocazie, Preasfinția Sa a săvârșit Taina Sfântului Botez pentru pruncul Ioan-Constantin, fiul familiei Milea-Cârmaciu, aducând bucurie și binecuvântare întregii comunități. De asemenea, au fost înălțate rugăciuni pentru reușita demersului de achiziționare a bisericii de zid din Växjö, care urmează să fie transformată într-un lăcaș ortodox.

La final, copiii au primit daruri din partea ierarhului, iar tinerii din Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” au fost îndrumați duhovnicește de Preasfinția Sa.

Luni, 15 septembrie, Preasfințitul Părinte Macarie a vizitat șantierul noii biserici parohiale din Borås, recent achiziționată de la comunitatea luterană locală, iar marți, 16 septembrie, la Centrul eparhial din Stockholm, ierarhul a susținut o cateheză online, oferind credincioșilor îndrumări pentru o viață trăită în lumina Evangheliei.