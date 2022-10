Volum aniversar pentru o instituție care promovează memoria culturii naționale

În Aula Academiei Române de pe Calea Victoriei a avut loc joi, 6 octombrie, lansarea primului volum din „Istoria Bibliotecii Academiei Române”, dedicat perioadei 1867‑1885. La evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 155 de ani de activitate neîntreruptă a Bibliotecii Academiei Române a participat și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit mesajul „Contribuții ale Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea Bibliotecii Academiei Române”.

Lansarea primului volum din Istoria Bibliotecii Academiei Române a adus în atenție epoca de pionierat și de mare efervescență a constituirii și organizării, după principii moderne, a unei instituții cu menire națională, responsabilă de colectarea, conservarea și promovarea memoriei culturii românești. Evenimentul a reunit numeroase personalități, membri ai înaltului for de știință și cultură, cercetători, profesori, reprezentanți ai autorităților și oameni politici. La acest important moment a participat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, membru de onoare al Academiei Române din anul 2007, precum și Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Prima alocuțiune i‑a aparținut acad. Ioan‑Aurel Pop, președintele Academiei Române, care a evidențiat importantele roluri și obiective pe care instituția și le‑a asumat pe parcursul celor 155 de ani de existență: „O istorie a Bibliotecii Academiei Române nu s‑a mai scris până acum, deși au fost foarte multe proiecte și încercări. De aceea, proiectul actual care prinde viață sub ochii noștri, prin întâiul volum, este o realizare remarcabilă și fără precedent, întreprinsă sub direcția actualului director al bibliotecii, profesorul Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române. Biblioteca Academiei Române a făcut primii pași în 1867, la un an după fondarea Societății Literare, strămoașa Academiei Române. Ea a avut de la început misiunea de a strânge la un loc, de a organiza și de a pune în valoare colecțiile naționale specifice, de carte și nu numai, și de a elabora și edita bibliografia națională retrospectivă pentru toate tipurile de mărturii ale tiparului. Obiectivele și atribuțiile instituției s‑au lărgit mereu în cei 155 de ani trecuți de la fondare. Astăzi, este cea mai valoroasă bibliotecă de erudiție din România. Colecțiile sale au o structură enciclopedică, începând cu cele mai vechi texte în limba română, din secolul al 16‑lea încoace, și cu unele mult mai vechi, în limbile de cancelarie și de cult care au împodobit mărturiile trecutului din spațiul românesc. Colecțiile speciale aflate în patrimoniul bibliotecii noastre îi asigură un loc unic între bibliotecile păstrătoare de asemenea mărturii din România”.

În continuare, Patriarhul României a rostit mesajul intitulat „Contribuții ale Bisericii Ortodoxe Române la dezvoltarea Bibliotecii Academiei Române”.

Acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, a subliniat aportul semnificativ pe care directorul general al Bibliotecii Academiei Române l‑a avut în realizarea acestui proiect: „Nu știu dacă acest proiect va avea 10 volume, dar, cu siguranță, dacă vor avea încărcătura acestui prim volum, vor fi cărți fără de care istoria culturii românești nu se va putea scrie. Deja, istoria culturală a secolului al 19‑lea va avea nevoie de acest volum, apărut sub oblăduirea profesorului Nicolae Noica și prin strădania celorlalți colegi. Când vorbim despre părinții fondatori ai României, ne gândim la partea politică, dar uneori aceiași sunt și părinți fondatori ai culturii românești. Este sigur că acești părinți fondatori, care sunt prezenți în acest volum, ne veghează de undeva”.

Ultima alocuțiune i‑a aparținut directorului Bibliotecii Academiei Române, prof. ing. Nicolae Șt. Noica. „Această carte, tipărită în condiții grafice cu totul speciale, este povestea unui miracol. Ea prezintă nașterea, copilăria și adolescența Bibliotecii Academiei până la deplina ei maturitate. În primii 18 ani de existență, vârsta maturității umane, s‑a produs miraculoasa transformare a unui cufăr pe cale să se umple de cărți într‑o bibliotecă modernă, modelată după chipul celor mai bune biblioteci din marile orașe. Acest proiect a luat ființă pentru a pune la îndemâna cercetătorilor, precum și a celor care au grijă de cultura acestei țări, o imagine a tezaurului pe care îl deține, spre a‑l proteja și a‑l crește. Această carte este rodul admirației și recunoștinței noastre pentru oamenii care, într‑un timp al marilor schimbări, au avut ambiția și tenacitatea să transforme visul în realitate”, a spus directorul Bibliotecii Academiei Române.

În cei 155 de ani de activitate, Biblioteca Academiei Române și‑a îmbogățit neîncetat colecțiile, devenind una dintre cele mai importante biblioteci patrimoniale din sud‑estul Europei și un spațiu de referință pentru cercetătorii din întreaga țară și din lume. Este astăzi o bibliotecă enciclopedică, reunind un impresionant patrimoniu de carte, de manuscrise, incunabule, hrisoave, hărți și atlase, partituri muzicale, lucrări de grafică, cea mai bogată colecție de fotografie și cel mai bogat fond numismatic din țară, precum și cea mai completă colecție de presă românească. Volumul „Istoria Bibliotecii Academiei Române - 1867‑1885” a fost tipărit în condiții grafice deosebite la Tipografia Cărților Bisericești a Patriarhiei Române.