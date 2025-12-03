Volum despre mozaicul Catedralei Naționale

Data: 03 Decembrie 2025

Cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române și al sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, Radio TRINITAS vă invită la lansarea volumului „Icoane ale Împărăției Cerurilor. 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”. Evenimentul, organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va avea loc marți, 9 decembrie 2025, ora 13:00, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei.

Cartea cuprinde interviurile realizate de criticul și istoricul de artă Luiza Barcan cu 40 de artiști iconari, despre mozaicul Catedralei Naționale. Acestea au fost difuzate de Radio TRINITAS, în cadrul rubricii „Icoane ale Împărăției Cerurilor”, începând cu anul 2021.

Amplul volum, bogat ilustrat cu fotografii din timpul procesului de creație și din atelierul de lucru, dar și cu imagini ale mozaicurilor deja amplasate în Catedrala Națională, a apărut la Editura TRINITAS a Patriarhiei Române în anul 2025. Proiectul editorial a fost realizat de Radio TRINITAS, în colaborare cu Editura TRINITAS și cu sprijinul pictorului Daniel Codrescu, al Agenției de știri BASILICA, al Ziarului Lumina, al Sectorului monumente și construcții bisericești al Patriarhiei Române și al Sectorului patrimoniu și pictură bisericească al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Cu ocazia lansării volumului „Icoane ale Împărăției Cerurilor”, vor lua cuvântul: lect. univ. dr. Ștefan Ionescu‑Berechet, autorul prefaței; pictorul Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură în mozaic de la Catedrala Națională; Dragoș Vlădescu, de la Editura TRINITAS; și Luiza Barcan, autoarea interviurilor. Evenimentul va fi moderat de Cătălina Dima, realizator de emisiuni culturale la Radio TRINITAS.

Evenimentul este organizat de Radio TRINITAS, în parteneriat cu Editurile Patriarhiei, Tipografia Cărților Bisericești și Centrul de conferințe „Palatul Patriarhiei”.

Cu prilejul lansării volumului, Tipografia Cărților Bisericești va pune la dispoziția doritorilor, contra cost, volumul „Icoane ale Împărăției Cerurilor”.