Zi de bucurie pentru studenții teologi bucureșteni

Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, și‑a sărbătorit astăzi, 25 noiembrie 2025, ocrotitoarea. Sfânta Liturghie de hram a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un ales sobor de slujitori din care au făcut parte cadre didactice ale instituției de învățământ teologic.

Sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina reprezintă, în fiecare an, un popas duhovnicesc deosebit pentru studenții, cadrele didactice și ostenitorii facultății bucureștene, dar și pentru enoriașii și închinătorii sfântului lăcaș. În ajun, în cinstea acesteia a fost săvârșită slujba Vecerniei cu Litie și Acatistul sfintei, urmate de o procesiune în jurul bisericii cu racla ce adăpostește un fragment din sfintele sale moaște. În ziua prăznuirii ei, cinstitul odor a fost așezat spre închinare în baldachinul înfrumusețat din vecinătatea bisericii. Au venit pentru a‑i cere mijlocirea nu doar membrii comunității academice a facultății și enoriașii bisericii, ci și mulți alți credincioși bucureșteni.

Alături de Episcopul‑vicar patriarhal, la Sfânta Liturghie s‑a rugat un sobor numeros de preoți și diaconi din care au făcut parte: pr. lect. dr. Cosmin Daniel Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București; pr. prof. dr. Nicușor Beldiman, directorul Departamentului de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră al facultății și consilier patriarhal; pr. conf. dr. Marian Vild, directorul Departamentului de Teologie Istorică, Biblică și Filologie; pr. prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal; pr. lect. dr. Georgian Păunoiu, parohul Bisericii „Sfânta Ecaterina”; arhid. Eugen Maftei, consilier eparhial, precum și alți slujitori.

Potrivit tradiției, la momentul împărtășirii clericilor, un cuvânt de învățătură a fost rostit de Ciprian Bundă, student în anul al IV‑lea la specializarea Teologie Pastorală. La finalul Sfintei Liturghii, soborul de preoți și diaconi a săvârșit slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul.

În încheiere, părintele paroh Georgian Păunoiu a rostit un cuvânt prin care și‑a exprimat recunoștința pentru prezența și slujirea ierarhului: „Astăzi este ziua în care o prăznuim pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina aici, la paraclisul universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, o biserică pe care ea o ocrotește. Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru că l‑a delegat pe Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul să fie astăzi în mijlocul nostru la Sfânta Liturghie. Îi mulțumim pentru purtarea sa de grijă, întotdeauna atentă față de viața duhovnicească pe care atât studenții, cât și profesorii acestei facultăți și‑o asumă și o împărtășesc. Deseori, Preasfinția Sa ne îndemna să nu uităm un lucru esențial, vorbindu‑le studenților de la Teologie, dar și credincioșilor iubitori ai sfinților lui Hristos: temelia vieții noastre duhovnicești o reprezintă Dumnezeiasca Liturghie, iar regăsirea noastră aici, în duh de rugăciune și de pace, este spre întărirea și spre împlinirea noastră. Îi mulțumim și studentului care astăzi a rostit cuvântul de învățătură. O rugăm pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina să ne răsplătească tuturor și să reverse din puterea sa, mijlocind înaintea lui Hristos Domnul, cel Căruia I‑a închinat viața și pentru Care și‑a dat viața, nelepădându‑se de credința în El. Să ne fie mijlocitoare, ocrotitoare și rugătoare fierbinte înaintea Domnului!”.

Totodată, părintele decan Cosmin Daniel Pricop ne‑a vorbit despre legătura existentă între mucenița prăznuită în această zi și orice persoană care trece pragul instituției de învățământ teologic: „Paraclisul universitar al facultății poartă hramul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina și cred că fiecare student, absolvent sau cadru didactic al acestei facultăți, oricine interacționează într‑un fel sau altul cu Facultatea de Teologie Ortodoxă «Justinian Patriarhul» din București, interacționează implicit și cu Biserica «Sfânta Ecaterina» și cu sfânta însăși. Aș zice că această sărbătoare este una care însoțește sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic ortodox, într‑un fel în care și Femeile Mironosițe i‑au însoțit pe Sfinții Apostoli. Făcând o paralelă între aceștia, Sfinții Trei Ierarhi sunt ca Apostolii, iar Sfânta Muceniță Ecaterina este asemenea Femeilor Mironosițe care, printr‑o anumită discreție și delicatețe, L‑au însoțit în permanență pe Mântuitorul Iisus Hristos, după cum și Sfânta Ecaterina însoțește cu discreție studenții și cadrele didactice ale facultății. Există o alma mater a tuturor absolvenților acestei facultăți care este, din perspectivă academică, Universitatea din București, dar aș zice că există o alma mater și pe linie duhovnicească, spirituală, iar această legătură este dată de Paraclisul Sfintei Ecaterina. Ne bucurăm pentru sărbătoarea de astăzi și îi mulțumim Preafericitului Părinte Daniel pentru faptul că l‑a delegat la slujba Sfintei Liturghii pe Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Orice Liturghie este o bucurie și ne‑am bucurat să fim astăzi în rugăciune alături de cadrele didactice, de Preasfinția Sa, de studenți și de toți cei care, într‑un fel sau altul, se implică în viața facultății”.