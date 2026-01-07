Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Zi de praznic împărătesc la catedrala din Roman

Zi de praznic împărătesc la catedrala din Roman

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Valentin Băltoi - 07 Ianuarie 2026

Marți, 6 ianuarie, în ziua de serbare a Botezului Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie și Sfințirea cea Mare a apei la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman. Alături de ierarh s‑au aflat în rugăciune soborul preoților și diaconilor Catedralei Arhiepiscopale și mulțime de credincioși romașcani.

După citirea Evangheliei sărbătorii Botezului (Matei 3, 13‑17), arhidiaconul Marius Oancea a dat citire cuvântului pastoral al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, intitulat „Teofania, eveniment metafizic consemnat de istorie”.

La finalul Sfintei Liturghii oficiate în sfântul chivot romașcan, soborul preoților și diaconilor, cu podoabe sfinte în mâini, în glas de clopot și de cântări sfinte, a mers în procesiune spre Altarul de vară din proximitatea catedralei, special amenajat pentru săvârșirea slujbei de sfințire a apei.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre evenimentul Botezului Domnului relatat de Sfânta Evanghelie, despre rolul fundamental al Sfântului Ioan Botezătorul în istoria mântuirii și despre descoperirea Preasfintei Treimi la râul Iordanului.

Apoi, credincioșii romașcani au fost binecuvântați de ierarh, fiecare dintre ei primind apă sfințită îmbuteliată prin grija marelui ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale, protosinghelul Nectarie Eftime.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului  -     -   Catedrala Arhiepiscopală din Roman
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri