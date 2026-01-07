Zi de praznic împărătesc la catedrala din Roman

Marți, 6 ianuarie, în ziua de serbare a Botezului Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie și Sfințirea cea Mare a apei la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman. Alături de ierarh s‑au aflat în rugăciune soborul preoților și diaconilor Catedralei Arhiepiscopale și mulțime de credincioși romașcani.

După citirea Evangheliei sărbătorii Botezului (Matei 3, 13‑17), arhidiaconul Marius Oancea a dat citire cuvântului pastoral al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, intitulat „Teofania, eveniment metafizic consemnat de istorie”.

La finalul Sfintei Liturghii oficiate în sfântul chivot romașcan, soborul preoților și diaconilor, cu podoabe sfinte în mâini, în glas de clopot și de cântări sfinte, a mers în procesiune spre Altarul de vară din proximitatea catedralei, special amenajat pentru săvârșirea slujbei de sfințire a apei.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre evenimentul Botezului Domnului relatat de Sfânta Evanghelie, despre rolul fundamental al Sfântului Ioan Botezătorul în istoria mântuirii și despre descoperirea Preasfintei Treimi la râul Iordanului.

Apoi, credincioșii romașcani au fost binecuvântați de ierarh, fiecare dintre ei primind apă sfințită îmbuteliată prin grija marelui ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale, protosinghelul Nectarie Eftime.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale.