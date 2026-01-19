Zi de sărbătoare la Mănăstirea Cocoș

În Duminica a 29‑a după Rusalii, 18 ianuarie, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cocoș, cea mai veche așezare monahală tulceană, unde s‑a întâlnit cu obștea monahală de aici, pe care a binecuvântat‑o la început de an.

În cadrul Sfintei Liturghii, unde au fost pomeniţi ctitorii şi binefăcătorii sfântului lăcaş de la zidirea lui încoace, precum şi stareţii mănăstirii de la întemeiere până în vremea noastră, Preasfinția Sa a fost înconjurat de un sobor format din ieromonahi ai mănăstirii.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a tâlcuit credincioșilor textul evanghelic ce amintește de vindecarea celor 10 leproși, despre mulțumire și recunoștință, virtuți binepăcute lui Dumnezeu și oamenilor.

Actuala biserică a mănăstirii, ridicată pe amplasamentul celei dintâi, a fost construită între anii 1911‑1913 după planurile arhitectului Toma Dobrescu. În drum spre mănăstire, de dimineață, Preasfinția Sa a vizitat și Biserica „Sfântul Atanasie” din Niculițel, cea mai veche biserică din Eparhia Tulcii.