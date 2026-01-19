Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Zi de sărbătoare la Mănăstirea Cocoș

Știri
Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 19 Ianuarie 2026

În Duminica a 29‑a după Rusalii, 18 ianuarie, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cocoș, cea mai veche așezare monahală tulceană, unde s‑a întâlnit cu obștea monahală de aici, pe care a binecuvântat‑o la început de an.

În cadrul Sfintei Liturghii, unde au fost pomeniţi ctitorii şi binefăcătorii sfântului lăcaş de la zidirea lui încoace, precum şi stareţii mănăstirii de la întemeiere până în vremea noastră, Preasfinția Sa a fost înconjurat de un sobor format din ieromonahi ai mănăstirii.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a tâlcuit credincioșilor textul evanghelic ce amintește de vindecarea celor 10 leproși, despre mulțumire și recunoștință, virtuți binepăcute lui Dumnezeu și oamenilor.

Actuala biserică a mănăstirii, ridicată pe amplasamentul celei dintâi, a fost construită între anii 1911‑1913 după planurile arhitectului Toma Dobrescu. În drum spre mănăstire, de dimineață, Preasfinția Sa a vizitat și Biserica „Sfântul Atanasie” din Niculițel, cea mai veche biserică din Eparhia Tulcii.

 

