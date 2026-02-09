Zi de sărbătoare la Parohia Nalbant județul Tulcea

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit duminică, 8 februarie, Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Ierarh Haralambie” din localitatea Nalbant, județul Tulcea, care își prăznuiește hramul mâine, 10 februarie. Ierarhul a slujit împreună cu un sobor de clerici, slujitori ai parohiei tulcene, dintre care îl amintim pe părintele Mihăiță Irimia, parohul bisericii.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfinția Sa a evidențiat caracterul teologic și duhovnicesc al pericopei biblice a acestei duminici, dedicată Întoarcerii fiului risipitor, precum și importanța pregătirii pentru perioada Postului Sfintelor Paști.

„Am ajuns, așadar, în Duminica a 2‑a a Triodului, în care am săvârșit Sfânta Liturghie în această biserică istorică din Nalbant, o biserică veche, construită pe vremea stăpânirii otomane, în care moșii și strămoșii credincioșilor de astăzi au adus închinare lui Dumnezeu Cel adevărat. Am ascultat cu toții cuvântul frumos al Sfintei Evanghelii a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care ne cheamă pe fiecare dintre noi la pocăință, ca, lăsând calea păcatului, să ne întoarcem de la întuneric la lumină, de la păcat la virtute și să spunem și noi: «Părinte, am greșit la cer și înaintea Ta». Vedem cum Biserica ne așează în fața ochilor sufletești Pilda Întoarcerii fiului risipitor, pentru ca să ne întoarcem și noi la brațele părintești ale Părintelui ceresc, ca să putem dobândi și noi mântuirea”, a explicat Preasfinția Sa, după cum informează TRINITAS TV.

În perioada anilor 1904‑1905, preot paroh la această biserică a fost părintele protopop Gheorghe Niculescu, viitorul Episcop Ghenadie Niculescu al Buzăului, care a păstorit între anii 1923 și 1942.

În consemnările istorice, biserica din Nalbant apare menționată de mai multe ori: în anul 1839, sfințirea ei a fost oficiată de către Mitropolitul grec Panaret de la Tulcea; în anul 1864, sultanul Abdul Aziz emite o autorizație pentru reconstrucția bisericii; iar în perioada anilor 1882‑1890 s‑a construit noua biserică, sfințită la data de 10 februarie 1890, în care se slujește și astăzi.