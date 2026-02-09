Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Zi de sărbătoare la Parohia Nalbant județul Tulcea

Zi de sărbătoare la Parohia Nalbant județul Tulcea

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 09 Feb 2026

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit duminică, 8 februarie, Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Ierarh Haralambie” din localitatea Nalbant, județul Tulcea, care își prăznuiește hramul mâine, 10 februarie. Ierarhul a slujit împreună cu un sobor de clerici, slujitori ai parohiei tulcene, dintre care îl amintim pe părintele Mihăiță Irimia, parohul bisericii.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfinția Sa a evidențiat caracterul teologic și duhovnicesc al pericopei biblice a acestei duminici, dedicată Întoarcerii fiului risipitor, precum și importanța pregătirii pentru perioada Postului Sfintelor Paști.

„Am ajuns, așadar, în Duminica a 2‑a a Triodului, în care am săvârșit Sfânta Liturghie în această biserică istorică din Nalbant, o biserică veche, construită pe vremea stăpânirii otomane, în care moșii și strămoșii credincioșilor de astăzi au adus închinare lui Dumnezeu Cel adevărat. Am ascultat cu toții cuvântul frumos al Sfintei Evanghelii a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care ne cheamă pe fiecare dintre noi la pocăință, ca, lăsând calea păcatului, să ne întoarcem de la întuneric la lumină, de la păcat la virtute și să spunem și noi: «Părinte, am greșit la cer și înaintea Ta». Vedem cum Biserica ne așează în fața ochilor sufletești Pilda Întoarcerii fiului risipitor, pentru ca să ne întoarcem și noi la brațele părintești ale Părintelui ceresc, ca să putem dobândi și noi mântuirea”, a explicat Preasfinția Sa, după cum informează TRINITAS TV.

În perioada anilor 1904‑1905, preot paroh la această biserică a fost părintele protopop Gheorghe Niculescu, viitorul Episcop Ghenadie Niculescu al Buzăului, care a păstorit între anii 1923 și 1942.

În consemnările istorice, biserica din Nalbant apare menționată de mai multe ori: în anul 1839, sfințirea ei a fost oficiată de către Mitropolitul grec Panaret de la Tulcea; în anul 1864, sultanul Abdul Aziz emite o autorizație pentru reconstrucția bisericii; iar în perioada anilor 1882‑1890 s‑a construit noua biserică, sfințită la data de 10 februarie 1890, în care se slujește și astăzi.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Visarion, Episcopul Tulcii
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri