Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Zi de sărbătoare la un paraclis din Pitești

Zi de sărbătoare la un paraclis din Pitești

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 22 Ianuarie 2026

În ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, miercuri, 21 ianuarie, paraclisul ridicat în proximitatea Spitalului de Recuperare „Sfântul Nicolae” din Pitești și‑a sărbătorit unul dintre hramuri. Cu acest prilej, membrii personalului medical și pacienții internați au avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, alături de clericii lăcașului de cult.

În cuvântul de învățătură rostit celor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța rugăciunii dese, benefică în procesul de însănătoșire al oamenilor aflați în diferite încercări de sănătate.

„Astăzi, de ziua Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, am avut bucuria de a fi împreună în acest paraclis binecuvântat de Dumnezeu, din curtea spitalului, unde bieții creștini vin să îşi amelioreze neputințele, bolile, suferințele. Acest mare sfânt face rugăciuni pentru toți cei bolnavi către Mântuitorul Iisus Hristos, pentru a‑i vindeca pe toți, la fel cum L‑a vindecat și pe el însuși din suferințele la care l‑au supus oamenii”, a explicat Înaltpreasfinția Sa pentru TRINITAS TV.

Paraclisul aflat în curtea spitalului argeșean a fost sfințit în data de 6 decembrie 2014, iar lucrările interioare au fost realizate în anul următor. Paraclisul cu hramurile „Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul” și „Sfântul Ierarh Nicolae” asigură zilnic asistență religioasă pentru toți pacienții cu probleme locomotorii, precum și pentru cei cu afecțiuni oncologice.

 

 

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului  -   hram
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri