Zi de sărbătoare la un paraclis din Pitești

În ziua de prăznuire a Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, miercuri, 21 ianuarie, paraclisul ridicat în proximitatea Spitalului de Recuperare „Sfântul Nicolae” din Pitești și‑a sărbătorit unul dintre hramuri. Cu acest prilej, membrii personalului medical și pacienții internați au avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, alături de clericii lăcașului de cult.

În cuvântul de învățătură rostit celor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța rugăciunii dese, benefică în procesul de însănătoșire al oamenilor aflați în diferite încercări de sănătate.

„Astăzi, de ziua Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul, am avut bucuria de a fi împreună în acest paraclis binecuvântat de Dumnezeu, din curtea spitalului, unde bieții creștini vin să îşi amelioreze neputințele, bolile, suferințele. Acest mare sfânt face rugăciuni pentru toți cei bolnavi către Mântuitorul Iisus Hristos, pentru a‑i vindeca pe toți, la fel cum L‑a vindecat și pe el însuși din suferințele la care l‑au supus oamenii”, a explicat Înaltpreasfinția Sa pentru TRINITAS TV.

Paraclisul aflat în curtea spitalului argeșean a fost sfințit în data de 6 decembrie 2014, iar lucrările interioare au fost realizate în anul următor. Paraclisul cu hramurile „Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul” și „Sfântul Ierarh Nicolae” asigură zilnic asistență religioasă pentru toți pacienții cu probleme locomotorii, precum și pentru cei cu afecțiuni oncologice.