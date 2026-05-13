Zi dedicată celebrării performanței în educație la Dunărea de Jos

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a participat marți, 12 mai, la celebrarea mai multor repere de înaltă ținută academică și de performanță ale comunității de la Dunărea de Jos. După ce a fost prezent la festivitatea dedicată prof. univ. dr. Aurel Nechita, ierarhul a premiat mai mulți tineri care au obținut rezultate spectaculoase la un concurs internațional de robotică și la Olimpiada națională de geografie.

În prima parte a zilei, chiriarhul a fost prezent în Aula Magna „Alexandru Ioan Cuza” a Universității Dunărea de Jos la ceremonia de conferire a titlului de „Profesor emerit” lui Aurel Nechita, fondatorul și primul decan al Facultății de Medicină și Farmacie și membru de onoare în Adunarea eparhială.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a pus în lumină dimensiunea actului medical ca slujire a vieții, caracterizându‑l pe profesorul onorat ca pe un reper de integritate care a reușit să transfigureze prestigiul profesional în noblețea de a rămâne, cu smerenie, un om între oameni: „Deși medicul nu este hirotonit în mod sacramental, el este cel care îl ajută pe om să își continue viața aici pe pământ. Și când Dumnezeu le dă medicului și preotului respirație pentru a face binele, ei sunt scoși din viață doar când vrea Dumnezeu, pentru că experiența în preoție și în medicină e mult mai mare decât orice știință din lume. Într‑o lume în care instituțiile sunt adesea privite cu scepticism, dar în care oamenii au nevoie de repere pe care să le urmeze, dumneavoastră ați devenit o instituție‑om – un model care a ales să rămână, înainte de toate, un om printre oameni. Vivat, crescat, floreat!”

Seara, ierarhul s‑a aflat la Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos pentru a‑i premia pe membrii și îndrumătorii echipei de robotică „Velocity” de la Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila, care au obținut locul I la Campionatul Mondial „First Tech Challenge”, desfășurat în Houston, Statele Unite ale Americii, în perioada 29 aprilie ‑ 2 mai, și pe tânărul Rafael Ciprian Gagu, elev în clasa a X‑a la Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” din Brăila, care a obținut locul I la Olimpiada națională de geografie.

După ce a fost săvârșită o slujbă de mulțumire în capela muzeului pentru binefacerile revărsate asupra tinerilor, Înaltpreasfințitul Părinte Casian i‑a felicitat cu profundă prețuire și recunoștință pe tinerii premianți, definindu‑i drept un tezaur neprețuit al comunității: „Nici un aur din lumea aceasta nu echivalează cu valoarea pe care o aveți. Investiția cea mai mare a unei țări nu este în aur, în bănci sau în construcții, ci în creșterea demnă, inteligentă și frumoasă a tinerilor ei. Aceasta este adevărata investiție. Voi sunteți de aceeași valoare cu aurul, numai că aurul se vinde, dar voi rămâneți persoane care nu se vor vinde niciodată. Sunteți cei care îi puteți inspira extraordinar pe ceilalți copii și tineri. Să o faceți!”

Cei prezenți au fost invitați apoi în Salonul oficial pentru un periplu cultural‑artistic. Programul a reunit mai multe momente muzicale la pian ale unor elevi de la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galați și cântece corale interpretate de elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei”.

Evenimentul a continuat cu festivitatea de premiere, unde au fost recompensați tinerii cu rezultate deosebite și coordonatorii lor. Fiecare dintre aceștia a primit în dar Biblia, Noul Testament, un Ceaslov, cărți de rugăciune, revista eparhială, cărți duhovnicești, icoane cu chipurile Sfintelor Femei Românce, bani, precum și alte daruri.