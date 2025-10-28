Zile de sărbătoare la Paraclisul Catedralei Naționale

În urma marilor evenimente de zilele trecute care au culminat cu sfințirea picturii bizantine în mozaic a Catedralei Naționale din București, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului se săvârșesc slujbe zilnice în toată săptămâna, pentru a marca momentul istoric al Ortodoxiei românești.

Numeroși credincioși bucureșteni și pelerini din țară, care au venit să se închine în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, au făcut un popas luni, 27 octombrie, și la Paraclisul Catedralei Naționale, pentru a participa la Sfânta Liturghie, oficiată de un numeros sobor de clerici, din care au făcut parte: părintele arhimandrit Arsenie Popa, starețul Mănăstirii Sihăstria; părintele protosinghel Vincențiu Oboroceanu, starețul Mănăstirii Antim - Paraclis Patriarhal; părintele protosinghel Antim Bâru, starețul Mănăstirii Chiajna - Giulești; părintele protosinghel Ioachim Ceaușu, starețul Mănăstirii „Duminica Sfinților Români”; părintele protosinghel Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii Darvari; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal, și diaconul Cristian Copceag. În seara aceleiași zile a fost oficiată slujba Vecerniei.

Programul liturgic de la Paraclisul Catedralei Naționale a continuat marți, 28 octombrie, cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor format din cadre didactice teologice universitare: părintele lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București; părintele conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecan; părintele prof. univ. dr. Radu Petre Mureșan; părintele conf. univ. dr. Marian Vild; părintele lect. univ. dr. Nicolae Preda; părintele asist. dr. Alexandru Marius Dumitrescu; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal, și diaconul Cristian Copceag.

Credincioșii și pelerinii veniți în București în aceste zile de sărbătoare sunt invitați să participe la slujbele oficiate zilnic în această săptămână, până sâmbătă, 1 noiembrie, inclusiv, la Paraclisul Catedralei Naționale, unde se săvârșește slujba Acatistului sfinților zilei, urmată de oficierea Sfintei Liturghii de la ora 8:00, și slujba Vecerniei, începând cu ora 18:00.