Ziua Culturii Naţionale la Seminarul Teologic „Sfântul Andrei” din Galaţi

În contextul Zilei Culturii Naţionale, numeroase instituţii din România au organizat evenimente dedicate împlinirii a 176 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu.

Un astfel de eveniment cultural‑educaţional şi artistic, menit să omagieze personalitatea „Luceafărului” poeziei româneşti, a fost organizat joi, 15 ianuarie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, de profesorii şi elevii de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi.

Manifestarea s‑a desfăşurat în capela Seminarului gălăţean şi a debutat cu săvârşirea parastasului pentru poetul Mihai Eminescu de către ierarhul Dunării de Jos, în prezenţa profesorilor şi a copiilor de la această şcoală.

În cuvântul adresat cu acest prilej, chiriarhul a prezentat repere importante din opera vastă a geniului literaturii româneşti, reliefând dragostea acestuia faţă de popor, de patrie, de codru, de ape, de izvoare, de limbă şi de credinţa în Dumnezeu.

Evenimentul a continuat tot în lăcaşul de cult cu un program cultural‑educativ dedicat marelui poet român, în care tinerii seminarişti de la clasele primare, gimnaziale şi liceale au intonat cântece şi au recitat poezii cu referire la Dumnezeu, rugăciune, copilărie şi frumuseţile naturii. În cadrul evenimentului, elevii seminarişti au prezentat repere din opera eminesciană şi au citit emoţionantele scrisori şi impresii despre „poetul nepereche”.

Înaltpreasfinţia Sa a mulţumit cadrelor didactice pentru deosebita organizare, precum şi elevilor pentru implicarea activă şi dragostea arătată faţă de cultura naţională. La final, copiii au primit dulciuri din partea Părintelui Arhiepiscop Casian.

Activitatea a continuat şi în fiecare clasă din cadrul acestei instituţii de învăţământ, prin recitări de poezii, lectură a prozei şi publicisticii poetului şi vizionarea unor documentare TV despre marele poet.