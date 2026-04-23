În ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, astăzi, 23 aprilie, Forțele Terestre Române au marcat acest moment prin ceremonii religioase și militare. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica Militară „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Statului Major al Forțelor Terestre.

Ziua Forțelor Terestre Române a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Mănăstirii Putna, sub protia părintelui arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul așezământului monahal, precum și de preoți militari.

La eveniment au participat generalul‑locotenent Ciprian Marin, șeful Statului Major al Forțelor Terestre; general‑maior dr. Daniel Pop, locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Terestre, și generalul de brigadă Virgil Nicu Florescu, comandantul Comandamentului Componentei Terestre.

Credincioșii veniți să înalțe rugăciuni către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe au avut bucuria de a se închina și la cinstitele moaște aflate în patrimoniul bisericii militare.

În cuvântul de învățătură rostit la momentul rânduit, ierarhul a explicat valoarea duhovnicească a cuvintelor Mântuitorului: „După Înviere, Iisus Hristos descoperă deplin măsura dragostei unuia față de celălalt: [...] «Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiți unul pe altul. Precum Eu v‑am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul» (Ioan 13, 34). Cum l‑a iubit Mântuitorul Hristos pe om? L‑a iubit până la moarte pe cruce. De aceea, Sfântul Evanghelist Ioan, numit și «Apostolul iubirii», spune: «În aceasta am cunoscut iubirea: că El Și‑a pus sufletul Său pentru noi, și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați» (1 Ioan 3, 16). Concluzia este aceasta: datori suntem și noi să ne punem sufletul unul pentru altul. Iată că martirii și eroii și‑au pus viața și sufletul pentru Dumnezeu și pentru semenii lor. De aceea, într‑o altă împrejurare, Mântuitorul spune: «Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și‑l pună pentru prietenii săi» (Ioan 15, 13). Iată că avem în Evanghelie două imagini: imaginea celor care Îl iubesc pe Dumnezeu și pe semeni, după măsura iubirii lui Iisus pentru lume, iubirea fără de măsură, și imaginea întunecată a acestei lumi, marcată de ură, cu atât mai apăsătoare cu cât ea s‑a manifestat de‑a lungul timpului. Mărturii din primele veacuri creștine vorbesc despre frumusețea și profunzimea vieții comunităților creștine. Există un text de la sfârșitul secolului 1 sau începutul secolului al 2‑lea, intitulat «Epistola către Diognet». Nu se cunoaște autorul, ci doar numele destinatarului. Acolo este descris modul de viață al creștinilor, mai ales în primele secole, când amintirea viețuirii lui Iisus Hristos printre oameni era încă vie. Autorul necunoscut compară viața creștinilor pe pământ cu viața îngerilor din cer”.

La finalul Sfintei Liturghii, generalul‑locotenent Ciprian Marin i‑a oferit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul un coș cu flori şi o distincție în forma Coloanei Infinitului, cu prilejul declarării anului 2026 în România drept „Anul Constantin Brâncuși”. Pe aceasta este gravată deviza Forțelor Terestre Române: „Oriunde. Oricând. La datorie!”

În continuare, în sala de festivități a Statului Major al Forțelor Terestre, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a sfinţit două icoane și un steag cu chipurile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, oferit în dar de Mănăstirea Putna. Totodată, generalul‑locotenent Ciprian Marin a oferit distincția reprezentând „Gânditorul”, operă a sculptorului Constantin Brâncuși, părintelui arhimandrit Melchisedec Velnic, precum și celorlalți slujitori ai mănăstirii.

Părintele arhimandrit Melchisedec Velnic a vorbit despre colaborarea Mănăstirii Putna cu Statul Major al Forțelor Terestre: „Ar trebui să pornim de la legătura existentă între Mănăstirea Putna, sau, mai bine spus, între Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, și Armata Română. Mai întâi de toate, este vorba despre militarii de la unitățile de grăniceri din Rădăuți, deoarece prima paradă militară organizată în jurul Mănăstirii Putna și la mormântul Sfântului Ștefan a avut loc în anul 1996. Iată, cu darul lui Dumnezeu, se împlinesc 30 de ani de când, la mormântul Sfântului Ștefan, în ziua de 2 iulie, se adună militari care vin cu recunoștință față de cel care a fost un mare apărător al credinței și al neamului”.

De asemenea, generalul‑locotenent Ciprian Marin a subliniat importanța legăturii dintre Biserică și Armată: „Legătura dintre Biserică și Armată este fundamentală, deoarece, așa cum am putut constata de‑a lungul timpului, credința și Biserica sunt cele care dau curaj militarului în luptă, oferindu‑i îndrăzneală și speranță. Aș putea spune că, dacă Armata este cea care are grijă de apărarea țării și de protecția cetățenilor, atunci Biserica are grijă de sufletul neamului și de sufletul fiecărui om. De aceea, cele două se completează și sunt extrem de importante împreună”, a spus șeful Statului Major al Forțelor Terestre.

Evenimentul comemorativ a continuat în Parcul „Carol I” din Capitală, unde, în fața Mormântului Ostașului Necunoscut, a avut loc slujba Parastasului, săvârșită de un sobor de clerici, conduși de părintele arhimandrit Melchisedec Velnic. Au participat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Mircea Abrudean, președintele Senatului României, precum și alte oficialități ale statului și Armatei. În cadrul evenimentului, mai mulți militari au fost înaintați în grad, iar altora le‑au fost oferite ordine și distincții, în urma misiunilor îndeplinite cu succes.