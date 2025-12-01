Ziua Națională a României sărbătorită la Catedrala Încoronării din Alba Iulia

Ziua Națională a României a fost sărbătorită în mod solemn la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din vechea Cetate a Bălgradului, la 107 ani de la Marea Unire. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu a săvârşit slujba de Te Deum, în prezența a mii de credincioși din țară și de peste hotare.

Ziua Națională a României, 1 Decembrie, a fost celebrată în mod solemn la Alba Iulia, cu ocazia împlinirii a 107 ani de la Marea Adunare Națională, care a consfințit Unirea cu Regatul Român al Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului. Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Catedrala Reîntregirii din Cetatea Marii Uniri, unde, începând cu ora 12:00, pe esplanada special amenajată în fața lăcașului de cult, a săvârşit slujba de Te Deum, în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra poporului român. La ceremonie au fost prezenţi mii de credincioși din țară și din afara granițelor, oficialități centrale, județene și locale.

La finalul slujbei de Te Deum, ierarhul a rostit un cuvânt festiv în care a reliefat principalele momente istorice care au precedat unificarea național-statală a tuturor românilor.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, în cuvântul rostit cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop Irineu a spus: „La Bălgrad, în 1600, prin slăvitul voievod Mihai Viteazul, poporul român şi-a împlinit visul de veacuri de a fi unit, în spaţiul carpato-dunărean, într-o singură ţară, sub un singur domn, liber şi independent. De asemenea, la Bălgrad, Sfântul Mitropolit Simion Ştefan a tipărit, pentru prima dată, în limba noastră românească Noul Testament din 1648. (…) Şi tot la Alba Iulia, în 1 Decembrie 1918, s-a desăvârşit unitatea statului naţional român. Atunci, neamului nostru i-a răsărit soarele dreptăţii, prin unirea Transilvaniei cu patria-mamă, România. La această sărbătoare, se cuvine să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale şi să pomenim cu sfinţenie jertfele dureroase ale înaintaşilor. Ele ne-au fructificat gândirea, ne-au hrănit credinţa şi ne-au oţelit voinţa. Din Alba Iulia, Cetatea Marii Uniri, doresc tuturor românilor sănătate, bucurie şi ajutor de la Atotputernicul Dumnezeu. La mulţi ani!”.

În ultima parte evenimentului, soborul de clerici împreună cu credincioșii prezenţi au interpretat un colind și trei cântece patriotice, iar la final au fost lansate focuri de artificii de zi în culorile drapelului național al României.