Ziua Națională a României sărbătorită la Iași

La Iași, manifestările dedicate Zilei Naționale au avut loc, ca în fiecare an, în Piața Palatului Culturii din centrul orașului, cinstind astfel memoria celor care au înfăptuit Marea Unire Națională acum 107 ani. Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum, la care a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Milioane de români din întreaga lume cinstesc astăzi Ziua Națională a României. La Iași, urmând tradiția anilor trecuți, autoritățile au organizat un moment festiv, sărbătorind astfel 107 ani de la proclamarea Unirii Transilvaniei cu Regatul României. Mii de oameni cu tricolorul în mâini - părinți și copii, bunici și nepoți - au sosit în centrul orașului pentru a urmări manifestările desfășurate de oficialități.

Tot astăzi, după săvârșirea Sfintei Liturghii, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare, s-au înălțat rugăciuni în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire, cunoscută în istorie ca „România dodoloață!”.

În discursul său către public, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a vorbit despre sacrificiul suprem făcut de oștenii români, precum și despre elita politică și intelectuală care s-a angajat în realizarea acestui deziderat istoric:

„Acum 107 ani, România, în cele trei provincii ale ei, exista în sufletul românilor. Pentru a fi realizată pe teren geografic a fost nevoie de jertfa sutelor de mii de soldați, de o elită intelectuală și politică de excepție și de mult ajutor de la Dumnezeu. De la o Românie alcătuită la început de an 1918 dintr-o parte a Moldovei, într-un răstimp de 10 luni, avem România Mare. Ajutorul lui Dumnezeu de Sus și capacitatea elitelor de atunci de a lăsa deoparte neînțelegerile și rivalitățile au dus la împlinirea unui deziderat de veacuri. Despre Marea Unire Nicolae Iorga scria că „e atâta de lucru, încât nu o generație, ci generații întregi vor trebui să muncească, să o consolideze”. Cât de actuală, urgentă și absolut necesară spre îndeplinire este intuiția marelui istoric!

Lucrarea generației actuale este cu atât mai necesară, cu cât, între timp, am pierdut o parte din teritoriul României anului 1918, milioane de români au plecat din „Țara Pâinii” în alte țări după pâine și suntem încă în așteptarea unei legături terestre eficiente care să unească toate provinciile românești unite la 1 decembrie 1918. Îl rugăm pe Dumnezeu să aibă grijă de noi, de țară și de lume! Amin! Așa să fie!”

După alocuțiunile autorităților locale și județene, au fost depuse coroane de flori la monumentul închinat celor care au făcut sacrificiul suprem în Decembrie ’89, iar militarii Batalionului 151 Infanterie, precum și cadrele structurilor MAI au defilat pe muzica militară interpretată de Fanfara Garnizoanei Iași.

Programul artistic a continuat de la ora 12:00 cu artiștii și dansatorii Ansamblului Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași (Claudia Martinică, Simona Mazăre, Andrei Bălan, Andrei Liță și Constantin Bahrin). De la ora 17:00 se va aprinde iluminatul festiv, montat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar de la ora 18:00 va avea loc tradiționala retragere cu torțe, pe traseul Muzeul Unirii - Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt - Palatul Culturii.