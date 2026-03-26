Ziua Poliției Române marcată la Târgoviște

Data: 26 Martie 2026

Foarte mulți credincioși ai Parohiei „Buna Vestire” din municipiul Târgoviște au participat miercuri, 25 martie, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, cu ocazia hramului. Din sobor au făcut parte pr. Larian Vlădulescu, consilier eparhial; pr. Marian Puiescu, consilier eparhial; pr. Dragoș Bădescu, inspector eparhial; pr. Alin Ștefan, secretar eparhial și slujitor al parohiei.

Întrucât de sărbătoarea Bunei Vestiri este marcată și Ziua Poliției Române, la slujbă a fost prezent inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, comisar-șef Ion Viorel Polexe, însoțit de alți ofițeri din conducerea instituției.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinţia Sa a subliniat profundul sens spiritual și misionar al sărbătorii, moment esențial în istoria credinței, care marchează începutul iconomiei mântuirii prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt și din Sfânta Fecioară Maria. Maica Domnului, cea care ne poartă neîncetat în rugăciune, ne dă certitudinea că Dumnezeu rămâne alături de noi în necazuri și încercări, invitându‑ne să ne bucurăm de minunatul dar al existenței, a explicat ierarhul, după cum ne-a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

