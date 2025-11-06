Ziua Regimentului 70 Geniu Aviație „General‑maior Gheorghe Teodorescu”

Regimentul 70 Geniu Aviație „General‑maior Gheorghe Teodorescu” a marcat astăzi, 6 noiembrie, împlinirea a 87 de ani de la înființare, printr‑un eveniment militar și religios la baza militară din Pantelimon, județul Ilfov. A avut loc sfințirea unei troițe ridicate în amintirea eroilor români care s‑au sacrificat în perioada anilor 1916‑1919 pentru apărarea patriei.

La sărbătoarea regimentului au participat delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal; comandor Cristian‑Marius Pătrașcu, locțiitorul pentru resurse al Statului Major al Forțelor Aeriene; colonel Mihai Răsboi, comandatul Regimentului 70 Geniu Aviație „General‑maior Gheorghe Teodorescu”; părintele Gheorghe Neagu, preot militar, clerici militari, numeroși militari, precum și foști comandanți.

Evenimentul a debutat cu introducerea drapelului Regimentului 70 Geniu Aviație în formația militară.

În continuare, a fost oficiată slujba de Te Deum de către clerici, în frunte cu părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal.

La sfârșitul slujbei, colonelul Mihai Răsboi a rostit un cuvânt marcând acest moment istoric al Regimentului 70 Geniu Aviație.

„Sunt onorat să particip la împlinirea a 87 de ani de existență a unității noastre. Această aniversare are cel puțin trei motive de bucurie. În primul rând, faptul că în anul 2025 unitatea a trecut printr‑o transformare necesară, în regiment, restabilind statutul pe care l‑am avut încă de la înființare. În al doilea rând, la data de 1 noiembrie sărbătorim înființarea unității căreia îi purtăm numele. Nu în ultimul rând, faptul că, poate nu întâmplător, tot la data de 1 noiembrie a fost înființată prima structură de aerostație a cărei unitate o moștenim. Primul comandant al Regimentului 1 Geniu aeronautic, colonelul Gheorghe Teodorescu, a avut privilegiul de a primi drapelul de luptă în Sala «Tronului» a Palatului Regal din mâna regelui Carol al II‑lea, pe Platoul Cotrocenilor. La înființarea regimentului, acesta a avut 20 de companii și a fost caracterizat încă de la început ca o unitate de elită a Armatei Române. La data de 1 noiembrie 1942, Regimentul 1 Geniu aeronautic a fost divizat în Regimentul 1 Transmisiuni Aero și Regimentul 2 Pionieri Aero, în baza decretului de Lege nr. 2503 din 25 august 1942, având cazarma pe Aerodromul Pipera. Cele două regimente, împreună cu «Gruparea Depozite», formau «Brigada Geniu Aerodrom». După cel de‑Al Doilea Război Mondial, regimentul primește pe rând denumirile de «Regimentul 4 Aerodroame», «Regimentul 262 Aerodroame», «Regimentul 70 Aerodroame», «Regimentul 70 Geniu Aviație», «Centrul 70 Geniu Aviație» și, în prezent, «Regimentul 70 Geniu Aviație». De la înființare și până în 1973, anul dislocării de la Clinceni, în cazarma actuală «Fortul 7 Pantelimon», regimentul a funcționat în opt locații diferite din jurul Bucureștiului. Cei 87 de ani de existență, dintre care 52 în această cazarmă, au fost caracterizați de munca și dăruirea personalului pentru instruirea și formarea pentru viață a numeroaselor contingente”, a spus comandatul Regimentului 70 Geniu Aviație.

Au fost oferite distincții militarilor care s‑au evidențiat în activitatea lor, precum și părintelui Ciprian Ion Ioniță și altor clerici.

În continuare, a fost săvârșită slujba de sfințire a noii troițe din interiorul cazarmei regimentului de către părintele Ciprian Ion Ioniță, alături de preoții militari prezenți. La finalul slujbei, părintele consilier patriarhal a rostit un cuvânt subliniind importanța sfințirii noii cruci de lemn.

„Este o bucurie atunci când o unitate militară sfințește ceva, având ocazia acum, la împlinirea a 87 de ani de la înființarea Regimentului 70 Geniu Aviație, să sfințim o troiță. Pornind de la cuvintele Imnului Național, «preoți cu crucea‑n frunte», întotdeauna crucea este armă de biruință, și faptul că această troiță este în mijlocul acestui regiment nu face altceva decât să le ofere încredere și putere tuturor celor care vin, se roagă sau se închină la ea. De asemenea, îl felicităm și pe părintele Gheorghe Neagu, căci prin strădania dânsului s‑a putut realiza acest eveniment frumos, și considerăm că Biserica și Armata au realizat lucruri frumoase împreună”, a spus părintele consilier patriarhal.

La final, a fost săvârșită o slujbă de pomenire și au fost depuse coroane cu flori în fața monumentului istoric care aduce aminte de jertfa eroilor români din Primul Război Mondial, din perioada anilor 1916‑1919.