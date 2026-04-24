Ziua Veteranilor de Război, marcată solemn la Cercul Militar Național

Sala Bizantină a Cercului Militar Național din București a găzduit astăzi, 24 aprilie, Adunarea festivă a Asociației Veteranilor de Război, organizată cu prilejul sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război, 29 aprilie. La eveniment au participat mai mulți reprezentanți ai forțelor armate române, veterani de război și urmași ai acestora.

Întrunirea a început cu intonarea Imnului Național al României, căruia i‑a urmat un moment de reculegere în memoria tuturor veteranilor decedați și a generalului Marin Dragnea, reîntemeietorul Asociației Naționale a Veteranilor de Război, de la a cărui trecere la cele veșnice s‑au împlinit, de curând, șase ani.

Cuvântul omagial i‑a aparținut președintelui asociației, generalul de brigadă (rtr.) Ion Dănilă, care a punctat câteva coordonate istorice referitoare la drepturile și ziua de cinstire a veteranilor de război: „Ziua Veteranilor de Război din România este sărbătorită în fiecare an la 29 aprilie în semn de recunoștință a meritelor veteranilor de război de pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României. Acest act s‑a ivit la cererea Asociației Naționale a Veteranilor de Război și a Ministerului Apărării Naționale. Tot mai multe instituții, categorii, profesii sociale, științifice, culturale sau sportive aveau câte o zi în calendarul sărbătorilor naționale, doar veteranii de război nu aveau așa ceva. S‑a avut în vedere această zi întrucât în anul 1902, Regele Carol I, prin înalt decret, a hotărât să acorde pentru toți supraviețuitorii care luptaseră în Războiul de Independență din 1877‑1878 titlul de veteran de război. Respectând adevărul istoric, trebuie spus că recunoașterea unei asemenea calități nu a venit direct de la rege, nici de la alte instituții ale statului, ci ca urmare a demersurilor energice ale unor bărbați curajoși care, asemenea foștilor lor camarazi, își sacrificaseră sângele și viața pe redutele de la Grivița, Plevna, Rahova, Vidin, Smârdan, care nu mai puteau îndura mizeria și sărăcia în care trăiau. Ei s‑au adresat direct regelui, care i‑a primit la palat, unde au expus toate greutățile cu care se confruntau și solicitările lor”.

În continuare, au susținut alocuțiuni mai mulți reprezentanți ai forțelor armate, ai unor asociații și preoți militari.

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1222 din 10 octombrie 2007 și cu Legea nr. 303 din 13 noiembrie 2007, Ziua Veteranilor de Război din România este marcată în fiecare an la data de 29 aprilie. Această sărbătoare reprezintă un semn de recunoștință față de meritele celor care au luptat pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a țării.