Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură 100 de ani de la nașterea filologului Alexandru Andriescu

100 de ani de la nașterea filologului Alexandru Andriescu

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 12 Ianuarie 2026

Pe 12 ianuarie 1926 s‑a născut, la Gâștești, județul Iași, cunoscutul critic și istoric literar de mai târziu, Alexandru Andriescu. A fost decan al Facultăţii  de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, director al Centrului de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor din Iaşi și, în perioada 1968‑1971, lector la Universitatea din Dijon, Franța.

Este autorul a cinci volume de studii ce vizează probleme de filologie, stilistică, stil şi istorie literară și al multor articole de specialitate, publicate atât în țară, cât și în străinătate, între care: „Stil şi limbaj” (1977), „Limba presei româneşti în secolul al XIX‑lea” (1979), „Limba română literară în texte fundamentale din secolele al XVI‑lea şi al XVII‑lea” (1987), „Psalmii în literatura română” (2004), „cartea cea mai importantă pe care profesorul a dat‑o istoriei literare”, după cum aprecia criticul literar Bogdan Crețu. A fost coeditorul monumentalului proiect Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. S‑a stins la 23 februarie 2014, la Iași. 

 

vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Expoziție de artă fotografică Cultură
    Expoziție de artă fotografică

    La Muzeul orașului Oradea este deschisă expoziția de fotografie retrospectivă „Nagy Lajos”, realizată în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Internațional de Fotografie „Carol Pop de

    12 Ian, 2026
  • Expoziție de ii ale reginelor române, la Roma Cultură
    Expoziție de ii ale reginelor române, la Roma

    De Ziua Culturii Naționale, la Muzeul Naţional Etrusc „Villa Giulia” din Roma va fi vernisată expoziţia de fotografie „Tezaurul brodat al reginelor”. Dedicată iilor şi costumelor populare care au

    12 Ian, 2026
  • Zilele Eminescu la Botoşani Cultură
    Zilele Eminescu la Botoşani

    Botoșaniul va găzdui, în perioada 13-16 ianuarie, „Zilele Eminescu”, manifestare culturală tradi­țională, organizată de Memorialul Ipotești, cu sprijinul Consiliului Județean Botoșani. Programul

    08 Ian, 2026
TOP 6 Cultură