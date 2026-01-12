100 de ani de la nașterea filologului Alexandru Andriescu

Pe 12 ianuarie 1926 s‑a născut, la Gâștești, județul Iași, cunoscutul critic și istoric literar de mai târziu, Alexandru Andriescu. A fost decan al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, director al Centrului de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor din Iaşi și, în perioada 1968‑1971, lector la Universitatea din Dijon, Franța.

Este autorul a cinci volume de studii ce vizează probleme de filologie, stilistică, stil şi istorie literară și al multor articole de specialitate, publicate atât în țară, cât și în străinătate, între care: „Stil şi limbaj” (1977), „Limba presei româneşti în secolul al XIX‑lea” (1979), „Limba română literară în texte fundamentale din secolele al XVI‑lea şi al XVII‑lea” (1987), „Psalmii în literatura română” (2004), „cartea cea mai importantă pe care profesorul a dat‑o istoriei literare”, după cum aprecia criticul literar Bogdan Crețu. A fost coeditorul monumentalului proiect Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. S‑a stins la 23 februarie 2014, la Iași.