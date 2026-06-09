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A fost inaugurat primul muzeu de arhitectură din țară

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Un articol de: Daniela Șontică - 16 Iunie 2026

Noul muzeu deschis în Bucu­rești, în 11 iunie 2026, se numește MuzA - Muzeul de Arhitectură din România, la inițiativa Ordinului Arhitecților din România. Muzeul este itinerant și, în București, func­ționează în palatul Băncii „Creditul Funciar Rural” din strada Doamnei, proiectat de arhitectul Paul Gottereau, în 1875. Prima expoziție vernisată se referă la planuri și viziuni arhitecturale neduse niciodată până la capăt în privința Bucureștiului. 

„Comunitatea arhitecților visează de mult la un muzeu al arhitecturii, dar acest proiect a depins mereu de o clădire și, abia în urmă cu un an, președintele Ordinului Arhitecților din România, Ștefan Bâlici, a propus un proiect cu o variantă intermediară: să înceapă în absența unei clădiri și a organizat un concurs național de arhitectură pentru idei curatoriale. Ideea a fost clară, timp de patru ani, proiectul să fie itinerant și să se apropie de locuri importante pentru cultura arhitecturală românească. Mi se pare că, deși toți locuim în arhitectură, traversăm arhitectura și orașul în fiecare zi, arhitectura este un subiect care poate părea pentru mulți limitativ. Bucureștiul a fost un oraș mereu reinventat, dar mereu în mod fragmentar, iar expoziția de aici, «Fantezia», vorbește despre cum aceste idei nu au fost duse niciodată până la capăt. Prin exponate arătăm că dorința de a avea un oraș unitar nu este neapărat marea soluție salvatoare”, a spus pentru Ziarul Lumina Tudor Elian, curator al proiectului-pilot, împreună cu Ilinca Pop-Gălățianu. 

Muzeul mai poate fi vizitat în Bu­curești doar în zilele de 20, 21, 27 și 28 iunie, orele 12:00-18:00. Itinerarul MuzA este următorul: în 2026 - Băile Govora, Brăila; în 2027 - Cluj-Napoca, Reșița, Eforie; în 2028 - Brașov, Văleni-Neamț, Timișoara; în 2029: Petrila și București.
 

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Muzeul de Arhitectură din România - MuzA
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