La sediul Ambasadei României în Italia va avea loc azi, 16 ianuarie 2026, un maraton de lectură dedicat poeziei românești, organizat cu prilejul Zilei Culturii Naționale și având ca punct de referință
Moştenirea lui Constantin Papp
La Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va putea fi vizitată, până pe 15 februarie 2026, expoziția „130 de ani de știință și pasiune: Moștenirea lui Constantin Papp”. Biolog, profesor universitar și director al Grădinii Botanice în perioada 1937-1958, Constantin Papp (1896-1972) este considerat unul dintre cei mai mari briologi români, briologia fiind o ramură a botanicii care se ocupă cu studiul mușchilor. Membru al Academiei de Ştiinţe din România, Papp a semnat peste 130 de lucrări ştinţifice de floristică, taxonomie, corologie şi farmacologie. Este, de asemenea, autorul unei vaste colecţii de briofite (mușchi, n.r.), aflată în Herbarul Facultăţii de Biologie din Iaşi.