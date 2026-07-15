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„Anotimpurile sufletului”

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 16 Iulie 2026

La Palatul Braunstein din Iași, în Sala Cupola, poate fi vizitată, până la 29 iulie 2026, expoziția „Anotimpurile sufletului”, dedicată universului creativ al artistului plastic Petrică Sîncu. Potrivit informa­țiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Municipal „Regina Maria” Iași, proiectul expozițional propune o incursiune sensibilă în peisajele interioare și exterioare ale artistului. Fiecare lucrare reflectă stări și emoții transpuse în culori și forme, invitând publicul la o experiență de introspecție și la redescoperirea frumuseții cotidiene.

Expoziția acordă o atenție deosebită peisajelor urbane ieșene, surprinse cu nostalgie și sensibilitate, punând în valoare arhitectura și atmosfera specifică orașului. Vizitatorii pot admira, totodată, peisaje rurale, naturi statice și studii de lumină care surprind, prin expresivitatea lor, succesiunea anotimpurilor și transformările pe care acestea le aduc în natură. 

 

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