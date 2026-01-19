Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Apel de proiecte „Brâncuşi 150”

Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 19 Ianuarie 2026

Ministerul Culturii (MC) a lansat, recent, apelul de proiecte „Brâncuşi 150”, dedicat celebrării a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor. Apelul reprezintă un prim pas de stimulare a creativităţii şi de susţinere a proiectelor culturale care vor marca, pe parcursul anului 2026, această aniversare majoră, anunţă MC pe site-ul cultura.ro.

Pot fi depuse proiecte culturale în următoarele domenii: fotografie, artă decorativă şi sculptură, performance art, artă urbană şi forme alternative de educaţie prin cultură. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare. Suma totală alocată sesiunii este de 500.000 lei, iar suma maximă ce poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei. Proiectele eligibile trebuie să se desfăşoare în perioada 16 martie - 16 septembrie, conform aceleiaşi surse.

Dosarele de finanţare se depun exclusiv online, prin platforma fonduri-cultura.ro, până la data de 16 februarie 2026, ora 12:00. Evaluarea proiectelor, soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea rezultatelor se vor re­aliza conform calendarului publicat de MC. 

Anunţul complet, calendarul sesiunii şi toate documentele aferente acestei finanţări nerambursabile pot fi consultate online.
 

