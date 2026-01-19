Apel de proiecte „Brâncuşi 150”

Ministerul Culturii (MC) a lansat, recent, apelul de proiecte „Brâncuşi 150”, dedicat celebrării a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor. Apelul reprezintă un prim pas de stimulare a creativităţii şi de susţinere a proiectelor culturale care vor marca, pe parcursul anului 2026, această aniversare majoră, anunţă MC pe site-ul cultura.ro.

Pot fi depuse proiecte culturale în următoarele domenii: fotografie, artă decorativă şi sculptură, performance art, artă urbană şi forme alternative de educaţie prin cultură. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare. Suma totală alocată sesiunii este de 500.000 lei, iar suma maximă ce poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei. Proiectele eligibile trebuie să se desfăşoare în perioada 16 martie - 16 septembrie, conform aceleiaşi surse.

Dosarele de finanţare se depun exclusiv online, prin platforma fonduri-cultura.ro, până la data de 16 februarie 2026, ora 12:00. Evaluarea proiectelor, soluţionarea eventualelor contestaţii şi afişarea rezultatelor se vor re­aliza conform calendarului publicat de MC.

Anunţul complet, calendarul sesiunii şi toate documentele aferente acestei finanţări nerambursabile pot fi consultate online.

