Apuseni, țara de piatră, în fotografii

Data: 27 Ianuarie 2026

Muzeul Geologic Național din Bucureşti găzdu­iește expoziția „Apuseni, țara de piatră”, realizată în cadrul proiectului „Romania Student Tour”, program naţional de redescoperire şi promovare a valorilor patrimoniului natural şi cultural. Sunt prezentate, astfel, pitorescul apusean, portul tradițional, dar și obiceiurile care se mai păstrează și azi în satele din zonă.

Expoziţia ne introduce într-o lume fascinantă, cuprinsă într-o suită de povești fotografice din istoria acestui tărâm românesc. E locul în care tradiția vibrează în portul strămoșesc, pe care bătrânii și copiii îl poartă în fiecare zi de sărbătoare la biserică. Apuseni este locul în care încă mai vezi o vâltoare, un război de țesut, o piuă, o moară și unde meșterii în lemn incrustează simbolul unui neam spre nemurire.

Paul Bordaș, inițiatorul programului de redescoperire și promovare a patrimoniului natural și cultural „Romania Student Tour”, spune că „fiecare album fotografic creat constituie un mesaj pentru generațiile care vor urma, iar pentru a ne cunoaște rădăcinile, e musai să trecem prin Apuseni. Proiectul a demonstrat la numeroase evenimente culturale și de tineret, în plan intern și internațional, că este un produs cultural cu consistență valoroasă și vizibilitate notabilă”.

Expoziția „Apuseni, țara de piatră” poate fi vizitată până în 15 martie 2026 și face parte din programul „Romania Student Tour”, un concept original privind redescoperirea și promovarea patrimoniului cultural și natural al României. Fotografiile sunt expuse în holul principal al muzeului și Sala „Colecțiuni” și se îmbină armonios cu exponate geologice, precum „florile de mină” aduse din Banat, Maramureș și, desi­gur, Apuseni. O echipă ce renaște an de an, în urma celei mai importante competiții naționale de artă fotografică, Fotogeografica, pune în aplicare un trio de știință, pasiune și artă. (A.D.)