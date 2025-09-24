Arheologia reuneşte ştiințele umaniste și exacte

În Aula Academiei Române (AR) va avea loc, în 8 octombrie 2025, conferința „Arheologia și efemerul etern” susținută de conf. univ. Cătălin Pavel de la Universitatea „Ovidius” din Constanța, informează site-ul acad.ro. Acesta susţine că arheologia poate oferi răspunsuri pentru întrebări aparent paradoxale, precum reconstituirea sentimentelor unui cuplu de acum mii de ani pe baza urmelor materiale. Vor fi discutate diverse teme, cum ar fi o inscripție de la Pompei interpretată ca evocând nașterea unei fetițe sau o piesă de sticlă atribuită lui Shakespeare și soției sale. Conferința își propune să arate că științele umaniste și cele exacte se reunesc pe terenul arheologiei, în câmpul de forță al gândirii critice.

Cătălin Pavel (n. 1976) este arheolog și scriitor, a urmat studii doctorale și postdoctorale la Universitatea Oxford, Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la Institutul de Cercetări Arheologice „W.F. Albright” din Ierusalim, la Universitatea Hamburg și la Colegiul Noua Europă din București. A susținut cursuri de arheologie, artă clasică și teme arheologice în literatură la București, Cluj-Napoca și Atlanta, SUA, iar în prezent este conferențiar la Universitatea „Ovidius” din Con­stanța, unde este îndrumător de doctorat și coordonează săpăturile arheologice ale universității la Histria.