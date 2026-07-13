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Artă miniaturală aparținând culturii Cucuteni la Botoșani

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 13 Iulie 2026

La sediul temporar al Muzeului Județean Botoșani (MJB) - Piața Revoluției nr. 7, etajul al doilea al clădirii CEC - poate fi vizitată, până în data de 28 noiembrie 2026, expoziția „Ecouri preistorice: artă miniaturală aparținând culturii Cucuteni”, organizată de MJB, prin Secția Istorie-Arheologie și Memorialistică, cu sprijinul Complexului Național Muzeal „Moldova” Iași. Sunt expuse unele dintre cele mai valoroase piese din patrimoniul arheologic al instituţiei muzeale, care ilustrează universul artistic, simbolic, estetic și spiritual al culturii Cucuteni. Astfel, vizitatorii pot face o incursiune în viața uneia dintre cele mai importante civilizații preistorice din Europa, potrivit unui comunicat al instituției organizatoare.

Civilizația Cucuteni a lăsat în județul Bo­toșani un pa­trimoniu arheologic de o valoare ex­cep­țională, prin descoperirile de la Dră­gu­șeni, Trușești, Ștefănești și Cucorăni. 

MJB păstrează și pune în valoare ceramică pictată, figurine an­tro­pomorfe și zoomorfe, unel­te și obi­ecte de cult, mărturii au­ten­tice ale u­nei civilizații care a înflorit în urmă cu peste 6.000 de ani și care continuă să evidențieze importanța istorică și culturală a nordului Moldovei. 

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