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Artă textilă la Buzău

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Un articol de: Daniela Șontică - 30 Iunie 2026

Expoziția de artă textilă „Dincolo de timp”, găzduită de Centrul Muzeal „I.C. Brătianu” din municipiul Buzău, va reuni lucrări semnate de Margareta Sterian, Ecaterina Teodorescu Humă, Daniela Frumușeanu. Expoziția va reuni, de asemenea, și lucrări realizate de artiste formate sub îndrumarea Danielei Frumu­șeanu, între care: Miruna-Georgiana Alexa, Liana Bădălău, Maria-Corina Boariu, Maria-Alexandra Brîndușoiu, Nicoleta Bică Bucșaru, Mihaela-Roberta Cioabă, Anastasia Dabija, Elena Ureche, Ruxandra-Ștefana Munteanu, Alexandra Neacșu, Marina Popescu, Ramona Șercăianu, Maria-Alexandra Țecu, Ioana Vîlcu, Andreea-Simona Zahn.

La vernisajul care va avea loc mâine, 1 iulie, de la ora 17:00, vor participa curatoarele Daniela Frumușeanu și Raluca Brașo­vea­nu. Expoziția va fi deschisă publicului până în 9 august 2026, de marți până duminică, între orele 10:00 și 18:00. 

 

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