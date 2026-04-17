Atelier despre Primul Război Mondial la Oradea

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 20 Aprilie 2026

Secția Muzeul Orașului Oradea organizează, în perioada 20-24 aprilie 2026, activitatea de educație muzeală intitulată „Primul Război Mondial și povestea unui erou - Traian Moșoiu”, adresată elevilor din clasele 0-XII. În cadrul atelierului vor fi prezentate aspecte legate de Primul Război Mondial, personalitatea generalului Traian Moșoiu și eliberarea orașului Oradea la 20 aprilie 1919, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Țării Crișurilor Oradea. Născut într-o familie înstărită de crescători de oi din zona Bran, județul Brașov, Traian Moșoiu a urcat treptat în ierarhia militară, ajungând, în 1919, general de divizie. De-a lungul carierei sale, desfășurată pe parcursul a trei decenii, acesta s-a remarcat prin moralitate și naturalețe în relațiile cu cei din jur, înfruntând moartea în tranșee alături de soldații săi. Viața sa este ilustrată într-unul dintre spațiile expoziționale ale Secției Muzeul Orașului Oradea, conform aceleiași surse. Participarea are loc pe bază de programare la numărul de telefon 0771.741.331, iar taxa de participare este de 10 lei pentru fiecare elev. 

