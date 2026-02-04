Au început înscrierile pentru Concursul Internaţional „George Enescu” 2026 

Tineri muzicieni din întreaga lume sunt aşteptaţi să se înscrie la cele patru secțiuni ale Concursului Internaţional „George Enescu”, ediţia a 20-a din 2026 (23 august-19 septembrie), anunţă organizatorii pe site-ul festivalenescu.ro. Înscrierile sunt deschise până la data de 10 mai pentru secţiunile de pian, vioară şi violoncel şi până în 30 iunie 2026 pentru secţiunea de compoziţie. Masterclassurile de compoziţie şi de interpretare dirijorală şi aprofundare în studiul muzicii sunt deschise muzicienilor născuţi după 1 august 1991, iar masterclassul de interpretare instrumentală se adresează muzicienilor născuţi după 1 august 2001, după cum precizează organizatorii. La Bucureşti, vor avea loc patru etape de concurs, la care vor fi prezenţi un număr maxim de 50 de concurenţi aleşi în urma preselecţiilor, pentru fiecare secţiune instrumentală. Primele două etape de concurs se vor desfăşura la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, iar semifinalele şi finalele vor avea loc la Ateneul Român. Calendarul înscrierilor poate fi consultat pe site-ul festivalenescu.ro.