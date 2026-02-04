Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Au început înscrierile pentru Concursul Internaţional „George Enescu” 2026 

Au început înscrierile pentru Concursul Internaţional „George Enescu” 2026 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 04 Feb 2026

Tineri muzicieni din întreaga lume sunt aşteptaţi să se înscrie la cele patru secțiuni ale Concursului Internaţional „George Enescu”, ediţia a 20-a din 2026 (23 august-19 septembrie), anunţă organizatorii pe site-ul festivalenescu.ro. Înscrierile sunt deschise până la data de 10 mai pentru secţiunile de pian, vioară şi violoncel şi până în 30 iunie 2026 pentru secţiunea de compoziţie. Masterclassurile de compoziţie şi de interpretare dirijorală şi aprofundare în studiul muzicii sunt deschise muzicienilor născuţi după 1 august 1991, iar masterclassul de interpretare instrumentală se adresează muzicienilor născuţi după 1 august 2001, după cum precizează organizatorii. La Bucureşti, vor avea loc patru etape de concurs, la care vor fi prezenţi un număr maxim de 50 de concurenţi aleşi în urma preselecţiilor, pentru fiecare secţiune instrumentală. Primele două etape de concurs se vor desfăşura la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, iar semifinalele şi finalele vor avea loc la Ateneul Român. Calendarul înscrierilor poate fi consultat pe site-ul festivalenescu.ro

Citeşte mai multe despre:   Concursul „George Enescu”
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură