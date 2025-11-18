Ambasada României la Londra a găzduit, în 14 noiembrie 2025, vernisajul expoziţiei şi prezentarea volumului „Cărările regale ale Transilvaniei”, in honorem Majestății Sale Regele Charles al III-lea,
Autenticitate în era AI
Organizația Tinerilor din București abordează un subiect extrem de actual în vremurile în care trăim, în cadrul conferinţei „Autenticitate în era inteligenței artificiale”, care are loc astăzi, de la ora 19:00, la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnica din București. Naturalul vieții este gradual facilitat de digitalizare, însă, pe termen lung, artificialul creează spațiu pentru mai mult autentic sau îl acoperă? La această întrebare și la multe altele vor răspunde conf. univ. dr. Adrian Lemeni, prof. dr. ing. Florin Pop și prof. univ. dr. ing. Ștefan Trăușan-Matu. (A.D.)