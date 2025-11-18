Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cultură 

Autenticitate în era AI 

Data: 18 Noiembrie 2025

Organizația Tinerilor din Bucu­rești abordează un subiect extrem de actual în vremurile în care trăim, în cadrul conferinţei „Autenticitate în era inteligenței artificiale”, care are loc astăzi, de la ora 19:00, la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnica din Bucu­rești. Naturalul vieții este gradual facilitat de digitalizare, însă, pe termen lung, artificialul creează spațiu pentru mai mult autentic sau îl acoperă? La această întrebare și la multe altele vor răspunde conf. univ. dr. Adrian Lemeni, prof. dr. ing. Florin Pop și prof. univ. dr. ing. Ștefan Trăușan-Matu. (A.D.)

