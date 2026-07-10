În aceste zile, părintele dr. Nicolae Cojocaru sărbătoreşte 50 de ani de la căsătoria cu dna Viorica. Cunoscut în lumea teologică și cea culturală ca un autor de prestigiu, Nicolae Cojocaru are un palmares
Biblioteci digitalizate în județul Vaslui
Consiliul Județean (CJ) Vaslui precizează, într-un comunicat de presă, că în judeţul Vaslui au fost digitalizate 29 de biblioteci, cu o finanțare de 3,5 milioane de lei alocată prin PNRR. Proiectul „BiblioHub” a fost implementat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătaru”, municipiile Huşi şi Bârlad şi cu 26 de comune din judeţ. Investiția a vizat renovarea bibliotecilor, dotarea cu echipamente IT și tehnologie digitală nouă, acestea „devenind puncte de acces la educaţie şi servicii digitale pentru comunităţile locale”. „Prin acest proiect, bibliotecile din judeţul Vaslui au fost transformate în spaţii moderne de învăţare şi incluziune digitală, accesibile tuturor categoriilor de vârstă”, se mai arată în comunicatul CJ Vaslui. În cadrul aceluiași proiect, 2.766 de cursanţi au dobândit abilităţi pentru utilizarea tehnologiei în viaţa de zi cu zi, în educaţie şi în activitatea profesională.