Brâncuși și Nadia Comăneci, omagiaţi în 2026

În România, 2026 a fost instituit „Anul Constantin Brâncuşi”, la împlinirea a 150 de ani de la naşterea marelui artist (1876-1957), şi „Anul Nadia Comăneci”, la 50 de ani de la legendarele performanţe ale gimnastei la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal.

Manifestările dedicate celor două personalităţi se vor derula pe tot parcursul acestui an. Evenimentele legate de Brâncuşi vor debuta la Radio România Cultural, la 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale, când va fi difuzată, de la ora 17:00, dezbaterea „Brâncuşi 150. Patrimoniu în lucru”, o discuție despre evoluţia percepţiilor publice în diferite epoci şi contexte politice, precum şi despre situaţia lucrărilor sculptorului.

Programul activităţilor de omagiere a Nadiei Comăneci va fi coordonat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. „Celebrarea Nadiei Comăneci la 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal va reprezenta un aspect important în motivarea tinerelor generaţii de sportivi pentru a face performanţă, oferindu-le modele de excelenţă sportivă, determinare şi implicare”, potrivit iniţiatorilor. În 1976, la 14 ani, Nadia Comăneci a fost prima gimnastă care a obţinut nota perfectă de 10 la olimpiadă, reuşind această performanţă de şapte ori, un record istoric. A câştigat trei medalii de aur, o medalie de argint cu echipa şi una de bronz.

