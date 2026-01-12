Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Brâncuși și Nadia Comăneci, omagiaţi în 2026

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 13 Ianuarie 2026

În România, 2026 a fost instituit „Anul Constantin Brâncuşi”, la împlinirea a 150 de ani de la naşterea marelui artist (1876-1957), şi „Anul Nadia Comăneci”, la 50 de ani de la legendarele performanţe ale gimnastei la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal. 

Manifestările dedicate celor două personalităţi se vor derula pe tot parcursul acestui an. Evenimentele legate de Brâncuşi vor debuta la Radio România Cultural, la 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale, când va fi difuzată, de la ora 17:00, dezbaterea „Brâncuşi 150. Patrimoniu în lucru”, o discuție despre evoluţia percepţiilor publice în diferite epoci şi contexte politice, precum şi despre situaţia lucrărilor sculptorului.

Programul activităţilor de omagiere a Nadiei Comăneci va fi coordonat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. „Celebrarea Nadiei Comăneci la 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal va reprezenta un aspect important în motivarea tinerelor generaţii de sportivi pentru a face performanţă, oferindu-le modele de excelenţă sportivă, determinare şi implicare”, potrivit iniţiatorilor. În 1976, la 14 ani, Nadia Comăneci a fost prima gimnastă care a obţinut nota perfectă de 10 la olimpiadă, reuşind această performanţă de şapte ori, un record istoric. A câştigat trei medalii de aur, o medalie de argint cu echipa şi una de bronz.
 

