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Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Cărți rare din patrimoniul național, într-o expoziție

Cărți rare din patrimoniul național, într-o expoziție

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 18 Iunie 2026

Biblioteca Academiei Române (BAR) și Biblioteca Sfântului Sinod organizează azi, 18 iunie 2026, de la ora 13:30, vernisajul expoziției „Habent sua fata libelli. Cărți rare din vechea bibliotecă a Seminarului Central din București, păstrate în colecțiile Bibliotecii Academiei Române și ale Bibliotecii Sfântului Sinod”. Evenimentul va avea loc în Sala „Th. Pallady” a BAR.

În cadrul vernisajului vor susține alocuțiuni prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al BAR și membru de onoare al Academiei Române, părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, precum și Carmen Albu, reprezentantă a Cabinetului de Manuscrise și Carte Rară.

Potrivit unui comunicat de presă al BAR, expoziția, care poate fi vizitată până la 30 iunie 2026, evi­dențiază legătura strânsă dintre cele două instituții prin prezentarea unor cărți rare, documente și fotografii care, de-a lungul timpului, au avut un parcurs sinuos. Printr-o serie de împrejurări favorabile, acestea și-au găsit în cele din urmă locul potrivit și sigur în colecțiile celor două prestigioase biblioteci. 

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