Chipul feminin în acuarela lui Corneliu Baba

Data: 30 Decembrie 2025

Muzeul Colecțiilor de Artă prezintă expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin. O privire în detaliu”, un prilej pentru public de a admira lucrările unui reper important al artei românești contemporane. Pe simeze sunt portrete din toate etapele de creație ale artistului, care surprind evoluția sa și temele care l-au preocupat.

Expoziția prezintă o selecție din opera lui Corneliu Baba, construită în jurul uneia dintre temele majore ale artei universale și, în același timp, o constantă a căutărilor plastice ale artistului: portretul feminin. În jurnalele și caietele de atelier ale artistului apar mărturii ale unor frământări în procesul de creație - identificarea unui chip feminin exemplar, în care particularitatea trăsăturilor feţei să poată exprima gânduri și sentimente și, alături de gestica mâinilor, să sugereze o formă nonverbală de comunicare. Nu există nici o perioadă în cronologia operei artistului în care tema omului să nu fi fost abordată, Baba fiind considerat de criticii de artă un „pictor al omului”.

Între portretele feminine pot fi identificate următoarele tipologii: portretul de familie, portretele de copii, portretul anonim, portretul cu identitate și portretul tematic sau portretul imaginar, inspirat de marii maeștri. Unele portrete aparțin temelor de suflet, începând de la portretele de țărani până la compoziții cu un profund caracter filosofic.

Parcursul expozițional cuprinde peste 80 de lucrări de pictură și grafică, dar și obiecte personale și documente ale artistului: caiete cu schițe, oglinzi, fotografii de familie, albume de artă etc., aranjate cronologic și tematic, însoțite de texte selectate din jurnalele artistului și de informații despre personajele reprezentate, completate de curator.

Lucrările de artă și obiectele prezentate fac parte din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României și al Muzeului Colecțiilor de Artă, dar şi din patrimoniul altor muzee din Bucureşti - Muzeul Na­țional de Artă Contemporană, Muzeul Municipiului București, Cabinetul de Stampe - Biblioteca Academiei Române, dar și din țară: Muzeul de Artă Craiova, Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad, Muzeul Jude­țean Gorj „Alexandru Ștefu­lescu”, Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, Muzeul Național de Artă Timișoara, alături de lucrări provenite din colecția artistului și din colecții particulare.

Liliana Chiriac, unul dintre curatorii expoziției, consideră că portretele lui Corneliu Baba sunt de o mare profunzime și atrag prin detaliile de finețe. Aveţi ocazia să admiraţi portretele lui Corneliu Baba până în 15 martie 2026, iar programul de vizitare este luni, marți, vineri, de la 10:00 la 18:00, iar sâmbăta și duminica în intervalul orar 11:00-19:00. (A.D.)