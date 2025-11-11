Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Colecția diplomatului Marcu Beza

Data: 11 Noiembrie 2025
Data: 11 Noiembrie 2025

Muzeul Colecţiilor de Artă oferă o perspectivă inedită asupra socie­tății românești de la începutul secolului al XIX-lea și până aproape de zilele noastre, prin intermediul a peste 30 de colecții expuse permanent. Acestea reunesc o mare varietate de lucrări de pictură, sculp­tură, grafică, artă decorativă românească, europeană și orientală, donate de-a lungul timpului de colecționari și artiști, cei mai mulți bucureșteni. Una dintre colecțiile muzeului este cea care poartă numele „Marcu Beza” şi care oferă publicului posibilitatea de a vedea obiecte cu semni­ficație istorică și culturală deosebită.

Colecționarul Marcu Beza a fost un distins folclorist, profesor de limba şi literatura română la King’s College din Londra, diplomat și membru corespondent al Academiei Române din 1923. Colecția Marcu Beza cuprinde obiecte de o mare diversitate din secolele XVIII-XIX, cum ar fi: covoare, piese de costum și podoabe, mobilier și diverse obiecte de utilitate practică cu specific oriental, achiziționate de acesta în timpul serviciului diplomatic de la Ierusalim. În colecție se mai află și broderii din Grecia și Cipru, piese de costum și podoabe din Macedonia natală. 

De asemenea, colecția cuprinde numeroase litografii de şcoală engleză din secolul al XIX-lea, desene cu așezăminte monahale din Grecia, precum și câteva lucrări cu subiect oriental semnate de Rodica Maniu. Ansamblul de obiecte face parte din expunerea permanentă a Muzeului Colecțiilor de Artă, din anul 1978.

Gabriela Vasiliu, conservator, a menționat că „donația a fost făcută în 1971 de Vasile Beza pentru a păstra vie memoria fratelui său și s-a concretizat într-un mic muzeu care a funcționat din anul următor chiar în locuința familiei din București, strada Berzei numărul 17. Așa cum a fost conceput de donator, întregul ansamblu de obiecte, căruia i s-a adăugat un fond consistent de material documentar, descrie personalitatea complexă a lui Marcu Beza. La Muzeul Colecțiilor s-a reconstituit camera arabă, după imaginea celei amenajate de Marcu Beza la Ierusalim. Piesa centrală a încăperii o constituie un impunător panou de perete din lemn, sculptat, policromat, care încadrează un divan sirian datat 1215, anul Hegirei, asta înseamnă 1800-1801”. Colecția diplomatului Marcu Beza poate fi vizitată de vineri până marți, în intervalul orar 10:00-18:00. (A.D.)

