Una dintre expozițiile permanente ale Muzeului Municipiului București este „Timpul orașului”, o poveste care conduce către o călătorie unică pentru înțelegerea timpului trăit în vârstele orașului.
Colecția „Iosefina și Eugen Taru”
Muzeul Colecțiilor de Artă reia, anul acesta, seria prezentărilor tematice despre artă și meșteșug cu colecția soților Iosefina și Eugen Taru. Vizita ghidată are loc astăzi, 27 ianuarie, de la ora 14:00. Eugeniu Taru a debutat la expoziția pictorilor craioveni în 1927, iar în 1931 era caricaturist pentru ziarul „Universul”, la editura căruia îi apare primul album de caricaturi. Iosefina Taru, balerină la Opera Română, s-a dedicat organizării vastei arhive documentare, precum și conservării colecției deţinute. În 1991, colecția de artă plastică și decorativă a fost donată statului, împreună cu o parte din ilustrațiile originale ale cărților de povești. (A.D.)