Concert al Grupului psaltic „Tronos” la Noaptea Muzeelor

Data: 15 Iun, 2021

Noaptea Europeană a Muzeelor a transformat Bucureștiul, sâmbătă seara, într-o capitală culturală, în care iubitorii de carte, muzică și artă au trecut pragul muzeelor, dar şi al unor instituții de cultură regăsite într-un circuit din care a făcut parte și Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”. Tururile ghidate și recitalurile au reprezentat o atracție pentru sutele de oameni care s-au oprit la statuia regelui Carol I.

În fața Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” au răsunat cântări bizantine, patriotice, dar şi melodii de dor şi neam din tradiţia populară, interpretate de Grupul psaltic „Tronos”, dirijat de părintele arhidiacon Mihail Bucă, împreună cu fanfara reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale, sub bagheta locotenentului colonel Marius Șerbănescu.

„În urmă cu un deceniu am înscris Biblioteca Centrală Universitară «Carol I» în circuitul Noaptea Europeană a Muzeelor, iar an de an ne-am străduit să creștem apetitul pentru educație și cultură de calitate. Conceptul propus anul acesta este legat de (re)amintirea și (re)cunoașterea valențelor francofone ale Bucureștiului din secolul trecut. Credem cu tărie că am fost inspirați atunci când am gândit că se cuvine ca, în fața bibliotecii, acest concept să aibă un contrapunct oferit de două instituții cu veche tradiție în promovarea spiri­tualității românești, Armata și Biserica, și suntem onorați că au dat curs invitației noastre” a declarat Mireille Rădoi, directorul general la BCU „Carol I”.

În sălile de lectură, în care de regulă se așterne liniștea, s-au auzit acorduri clasice, spre încântarea vizitatorilor care au participat la tururi ghidate, menite să pună în valoare frumusețea unui loc dedicat cunoașterii. La pas prin Biblioteca Centrală Universitară, publicul a descoperit expoziția „Bucureștiul interbelic: La Vie Parisienne”, din care reiese și titulatura de „Micul Paris” dată Bucu­reștiului.

Dacă nu ați reușit să ajungeți sâmbăta trecută la Noaptea Muzeelor, e bine să știți că expoziția dedicată Bucureștiului interbelic poate fi vizitată în continuare la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, unde veți descoperi reviste și cărți rare care aduc în prim-plan, cu nostalgie, Bucu­reștiul de altădată. (A. D.)