Muzeul Colecțiilor de Artă prezintă expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin. O privire în detaliu”, un prilej pentru public de a admira lucrările unui reper important al artei românești contemporane. Pe
Concert de Anul Nou
Filarmonica „George Enescu” organizează tradiționalul concert de Anul Nou în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026, în sala mare a Ateneului Român. Sub bagheta dirijorului Vlad Vizireanu, orchestra Filarmonicii va interpreta lucrări de Giaochino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Pablo Saraste, Johann Straus-fiul și Nikolai Rimski-Korsakov. Biletele pot fi achiziționate de pe pagina de internet www.oveit.com. (A.D.)