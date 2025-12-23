Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Concert de Anul Nou

Data: 30 Decembrie 2025

Filarmonica „George Enescu” organizează tradiționalul concert de Anul Nou în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026, în sala mare a Ateneului Român. Sub bagheta dirijorului Vlad Vizireanu, orchestra Filarmonicii va interpreta lucrări de Giaochino Rossini, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Pablo Saraste, Johann Straus-fiul și Nikolai Rimski-Korsakov. Biletele pot fi achiziționate de pe pagina de internet www.oveit.com. (A.D.)

