Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Conferință despre economia comunistă subterană la Academia Română

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 24 Martie 2026

La Clubul Academicienilor din cadrul Academiei Române va avea loc, pe 26 martie 2026, conferința „Corupția ca paradox: economie subterană și strategii de supraviețuire în timpul regimului Ceaușescu”, susținută de cercetătoarea Mioara Anton, directoarea Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”. Aceasta va vorbi despre „fața ascunsă a economiei planificate din timpul regimului Ceaușescu” și despre „efectele reale pe care economia informală le-a avut asupra celei oficiale”. Mioara Anton este cercetător științific grad I la Institutul de Istorie „Nicolae Ior­ga”, cercetător științific asociat la Institutul Na­țional pentru Stu­diul Totalitarismului și cadru didactic asociat la Facultatea de Istorie, Uni­ver­sitatea din Bu­curești. Direcțiile sale de cercetare vizează istoria celui de-Al Doilea Război Mondial, istoria regimului comunist din România, îndeosebi viață cotidiană, intelectuali, politică externă și regimul mi­no­ri­tăților. 

Citeşte mai multe despre:   conferinta
