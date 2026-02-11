Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Conferință pe tema jurnalismului în era social media

Conferință pe tema jurnalismului în era social media

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 13 Feb 2026

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași va avea loc, în 26 februarie, o conferință dedicată jurnalismului și modului în care acesta se transformă sub presiunea rețelelor de socializare. Susținută de cunoscutul jurnalist de război Adelin Petrișor, conferința „Jurnalismul în era social media” va fi urmată de lansarea ultimului volum semnat de acesta, „În direct din linia întâi”, publicat în 2025, la Editura Polirom. Încadratura volumului va fi făcută de prof. univ. dr. Daniel Condurache, membru corespondent al Academiei Române, iar întâlnirea va fi moderată de Laura Lucescu, jurnalistă la TVR Iași. 

Citeşte mai multe despre:   UMF Iasi  -   conferinta
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură