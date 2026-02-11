La Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va avea loc, în 17 februarie 2026, vernisajul expoziției „Dunărea, fluviul care a modelat o lume. Teritorii romane între Porțile de Fier și Marea Neagră”.
Conferință pe tema jurnalismului în era social media
La Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr.T. Popa” din Iași va avea loc, în 26 februarie, o conferință dedicată jurnalismului și modului în care acesta se transformă sub presiunea rețelelor de socializare. Susținută de cunoscutul jurnalist de război Adelin Petrișor, conferința „Jurnalismul în era social media” va fi urmată de lansarea ultimului volum semnat de acesta, „În direct din linia întâi”, publicat în 2025, la Editura Polirom. Încadratura volumului va fi făcută de prof. univ. dr. Daniel Condurache, membru corespondent al Academiei Române, iar întâlnirea va fi moderată de Laura Lucescu, jurnalistă la TVR Iași.